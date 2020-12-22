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Коломойський (1767) Енергоатом (1175) Електрика (1240)

"Энергоатом" продал рекордный объем электроэнергии фирме Коломойского (обновлено)

Подразделение "Энергоатом-трейдинг" НАЭК "Энергоатом" 21 декабря продало на аукционе на Украинской энергетической бирже (УЭБ) по двухсторонним договорам рекордные 13,33 млн МВт-ч (87,7% предложенного объема) электроэнергии с периодом поставки с 1 января до 30 июня 2021 года, что составляет 17,7% прогнозной выработки электроэнергии компанией в следующем году.

По данным биржи, "Энергоатом" реализовал 13,03 млн МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки по средневзвешенной цене 1 159,76 грн за МВт-ч при стартовой 1400 грн за МВт-ч.

При этом львиная доля предложенной электроэнергии – 2500 лотов из 3000 или около 10,8 млн МВт-ч ,– была продана по цене 1150 грн за МВт-ч. По данным источников БизнесЦензора, этот объем приобрел трейдер "Юнайтед Энерджи", связанный с Игорем Коломойским.

Приобретенный объем значительно превышает потребление крупнейших предприятий группы Коломойского, следовательно часть купленной электроэнергии будет перепродаваться на Рынке на сутки вперед (РСВ).

По данным ГП "Оператор рынка", средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ) в объединенной энергосистеме Украины на торгах на 22 декабря составила 1447,90 грн за МВт-ч.

Кроме того, "Энергоатом" 21 декабря продал 302,42 тыс. МВт-ч "ночной" электроэнергии с графиком поставки с 0:00 до 7:00 по цене 735,24 грн за МВт-ч при стартовой 1000 грн за МВт-ч

В целом, согласно информации на сайте биржи, покупателями элетроэнергии стали девять компаний: ООО "Д. Трейдинг", ООО "Юнайтед Энержи", ООО "Солди Инфинити", НЭК "Укрэнерго", ООО "Укр Газ Ресурс", ООО "ЭТГ", ООО "ВИМК", ООО "Ле Трейдинг Украина" и КП "Кривбасводоканал".

Как сообщалось, на предыдущем, рекордном для "Энергоатома" аукционе, 20 ноября атомщикам удалось реализовать 1,34 млн МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки с периодом поставки 1-31 декабря по цене от 1190,00 грн/МВт-ч до 1310 грн/МВт-ч, при средневзвешенной цене 1199,6 грн/МВт-ч.

Тогда покупателями стали 8 компаний. При этом, по информации участников рынка, наибольший объем опять купила компания "Юнайтед Энерджи", которая входит в условную группу Игоря Коломойского. 

Согласно прогнозному балансу электроэнергии ОЭС Украины на 2021 год Министерства энергетики, в следующем году объем производства электроэнергии НАЭК составит 75,23 млн МВт-час.
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Топ коментарі
+4
Зашибись. Беня и Ахметов покупают себе енергию АЕС по 30-70копеек/кВт, а нам *зеленые тарифы* по 1,7-4грн. будусов, где же твои *експерты* которые нам рассказывают что енергия АЕС убыточная и нужно всем переходить на *зеленые тарифы ахметова*?
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22.12.2020 13:29
+4
сайте биржи, покупателями элетроэнергии стали девять компаний: ООО "Д. Трейдинг", ООО "Юнайтед Энержи", ООО "Солди Инфинити", НЭК "Укрэнерго", ООО "Укр Газ Ресурс", ООО "ЭТГ", ООО "ВИМК", ООО "Ле Трейдинг Украина" и КП "Кривбасводоканал".
Тоесть 9 мафиозных кланов скупили дармовую атомную енергию а народу будут продавать в 10 раз дороже? Ето вы называете рынком и рыночными ценами? А по моему ето *ЗАТ Мафиозная Украина*
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22.12.2020 13:35
+2
Кто там еще электрики по 1.15 кВт хочет? А хрен вам, лохи...
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22.12.2020 16:29
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Зашибись. Беня и Ахметов покупают себе енергию АЕС по 30-70копеек/кВт, а нам *зеленые тарифы* по 1,7-4грн. будусов, где же твои *експерты* которые нам рассказывают что енергия АЕС убыточная и нужно всем переходить на *зеленые тарифы ахметова*?
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22.12.2020 13:29 Відповісти
" А если не будут брать (или продавать) -отключим газ! " (с) Бриллиантовая рука
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22.12.2020 13:35 Відповісти
Так и есть. Только наоборот, тем кто не будет покупать росийский газ, которого у нас сейчас забиты под завязку все хранилища, а новый газ куда то нужно принимать так как етот процес остановить нельзя, власть отрежет свет.
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22.12.2020 14:17 Відповісти
сайте биржи, покупателями элетроэнергии стали девять компаний: ООО "Д. Трейдинг", ООО "Юнайтед Энержи", ООО "Солди Инфинити", НЭК "Укрэнерго", ООО "Укр Газ Ресурс", ООО "ЭТГ", ООО "ВИМК", ООО "Ле Трейдинг Украина" и КП "Кривбасводоканал".
Тоесть 9 мафиозных кланов скупили дармовую атомную енергию а народу будут продавать в 10 раз дороже? Ето вы называете рынком и рыночными ценами? А по моему ето *ЗАТ Мафиозная Украина*
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22.12.2020 13:35 Відповісти
Прелестно, олигархи покупают по 1,1 грн а население по 1,7 грн и еще кричат что это стишком мало и нужно поднять тариф.
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22.12.2020 13:56 Відповісти
И еще, идет аукцион, стартовая цена лота 1400 грн, так как в результате торгов цена не поднялась а упала до 1100 грн. что это за аукцион если цена не растет а падает.
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22.12.2020 14:01 Відповісти
Вы не разбираетесь в математике олигархов. У олигархов цена состоит из суммы 2 составляющих.
1. цена за товар
2. цена отката, которую они не афишируют
Кто больше заплатит откат тот за наименьшую сумму получит государственный кусок пирога. Точно то же самое в наших судах. Чем больше ты даешь взятку судье и прокурору, тем меньший судья дает штраф или залог. Вот так работает мафиозная СИСТЕМА в Украине по воровству и отмыванию бюджетных тоесть народных денег.
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22.12.2020 15:43 Відповісти
Погоди, погоди.

Есть рыночная цена. Есть цена для Коломойского. Кто-то же должен компенсировать разницу.
Это ты!!! Гордись.
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22.12.2020 19:25 Відповісти
Це атомна енергетика. Половина електроенергії АЕС продають за 1 коп. за квт. щоб компенсувати зелену і теплову. Зелена коштує 5 грн. Так що рано гордитися
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22.12.2020 20:26 Відповісти
Чесний, патріотичний професіонал Вітренко не заперечує?
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22.12.2020 15:06 Відповісти
Кто там еще электрики по 1.15 кВт хочет? А хрен вам, лохи...
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22.12.2020 16:29 Відповісти
На здоровье!!! Главное шоб на пользу!
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22.12.2020 18:13 Відповісти
Лепота!!!

И каждую недополученную Энергоатомом от Коломойского копейку компенсируют на тарифах населения.

И Коломой сыт и зебилы радуются.
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22.12.2020 19:23 Відповісти
таякарізницякрадітьдаліЗЕлохизавсезаплатять
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22.12.2020 19:25 Відповісти
Спішить Бєня, спішить Ренатка, спішить Зєля - часу залишилося небагато. А хочеться ще так багато вкрасти
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22.12.2020 20:28 Відповісти
Гуляй по полной, пока придурок в офисе.
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22.12.2020 21:01 Відповісти

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