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податки (2327) суд (3280) Державна податкова служба (305) Fozzy Group (24)

Суд встал на сторону Fozzy Group в споре с налоговой на сотни миллионов

Суд встал на сторону Fozzy Group в споре с налоговой на сотни миллионов

Шестой апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Офиса крупных плательщиков налогов Госналоговой службы и оставил без изменений решение, которым был удовлетворен иск ООО "Сильпо-Фуд" и отменено ряд налоговых уведомлений-решений.

Об этом сообщает Finbalance.

В том числе отменены решения увеличении истцу суммы обязательства по НДС на 126,9 млн грн (в т. ч. 84,6 млн грн-по налоговому обязательству, а 42,3 млн грн-штрафные санкции); об увеличении истцу суммы обязательства по налогу на прибыль на 105,5 млн грн (в т. ч. 30,3 млн грн-по налоговому обязательству, 15,16 млн грн-штрафные санкции); об уменьшении суммы отрицательного значения объекта обложения налогом на прибыль в размере 242,5 млн грн.

ООО "Сильпо-Фуд" и ООО "Фоззи-Фуд" связаны с Fozzy Group (контролирует супермаркеты "Сильпо", гипермаркеты "Фоззи", магазины "Фора"), которая принадлежит Владимиру Костельмана, Роману Чигиру, Олегу Сотникову.

В госреестре бенефициаром ООО "Фоззи-Фуд" указанный Сергей Попович, а ООО "Сильпо-Фуд" - Владимир Костельман.

Джерело:  Finbalance


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Держава сама себе не поважає.
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22.12.2020 10:26 Відповісти
где ти видел Державу - сейчас ето кучка олигархов во главе с 95 кварталом
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22.12.2020 13:01 Відповісти
при чем тут "держава"? налоговая не может отстоять свои претензии в суде. значит, или претензии тухлые, тупо вломить сумму, в рассчете на то, что ответчик посчитает, что отвалить, допустим, ХХ% хабаря от суммы штрафа будет дешевле и быстрее, чем судиться, или такие "специалисты" криворукие, что не могут суду аргументировать основания начисления штрафа.
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22.12.2020 14:53 Відповісти
Податкова це не складова держави? а суди?
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22.12.2020 14:58 Відповісти
неа. за суды не буду говорить, не сталкивался, а вот налоговая - это не государство. это абстрактные иванов, петров и сидорова, которых надо макать носами в ссаные тряпки, пока не поймут, что они не вершители судеб, а просто винтики механизма. будут работать, а не тупо приходить на предприятие с предложением "вы тут сами себе тысяч на 200 нарисуйте акт, я подпишу, а мне двадцаточку и машину заправьте!" - будут их уважать.
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22.12.2020 15:04 Відповісти
Почитай, як працює податкова у Великій Британії. Тобі буде цікаво
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22.12.2020 15:31 Відповісти

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