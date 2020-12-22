Суд встал на сторону Fozzy Group в споре с налоговой на сотни миллионов

Шестой апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Офиса крупных плательщиков налогов Госналоговой службы и оставил без изменений решение, которым был удовлетворен иск ООО "Сильпо-Фуд" и отменено ряд налоговых уведомлений-решений.

Об этом сообщает Finbalance.

В том числе отменены решения увеличении истцу суммы обязательства по НДС на 126,9 млн грн (в т. ч. 84,6 млн грн-по налоговому обязательству, а 42,3 млн грн-штрафные санкции); об увеличении истцу суммы обязательства по налогу на прибыль на 105,5 млн грн (в т. ч. 30,3 млн грн-по налоговому обязательству, 15,16 млн грн-штрафные санкции); об уменьшении суммы отрицательного значения объекта обложения налогом на прибыль в размере 242,5 млн грн.

ООО "Сильпо-Фуд" и ООО "Фоззи-Фуд" связаны с Fozzy Group (контролирует супермаркеты "Сильпо", гипермаркеты "Фоззи", магазины "Фора"), которая принадлежит Владимиру Костельмана, Роману Чигиру, Олегу Сотникову.

В госреестре бенефициаром ООО "Фоззи-Фуд" указанный Сергей Попович, а ООО "Сильпо-Фуд" - Владимир Костельман.