БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
765 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
230 0
карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3209)

В Украине за сутки обнаружили 8,5 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за сутки обнаружили 8,5 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за сутки зафиксировано 8 513 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 состоянию на утро 22 декабря.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализированы 1318 человек; умерли от коронавируса 232 человека, выздоровели 14 020 человек.

В общем за все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 979 506 человек; выздоровели 600 288 человек; умерли от коронавируса 16 897 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 