В Украине за сутки обнаружили 8,5 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за сутки зафиксировано 8 513 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 состоянию на утро 22 декабря.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализированы 1318 человек; умерли от коронавируса 232 человека, выздоровели 14 020 человек.

В общем за все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 979 506 человек; выздоровели 600 288 человек; умерли от коронавируса 16 897 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.