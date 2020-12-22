Ковалив ушла с должности заместителя главы Офиса президента (обновлено)

Президент Владимир Зеленский уволил Юлию Ковалив с должности заместителя главы Офиса президента.

Соответствующий указ президента №580/2020 от 22 декабря обнародован на сайте главы государства.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Ковалив завершила работу на должности по собственному желанию. Владимир Зеленский отметил ее важный вклад в работу Офиса.

Ковалив занимает должность глава офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины. Также Ковалив была первым замминистра экономического развития, членом НКРЭКУ и главой наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Другим своим указом №581/2020 от 22 декабря Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента Юлию Свириденко, которая до последнего времени занимала должность первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как сообщалось, Кабинет министров на внеочередном закрытом заседании в понедельник, 21 декабря, уволил Юлию Свириденко с должности первого заместителя министра экономики по собственному желанию.

Свириденко была назначена на должность первого замминистра в июле 2020 года, до этого с сентября 2019 года занимала должность замминистра экономики по направлению промышленного развития.

В 2018 году она занимала должность первого замглавы Черниговской ОДА и несколько месяцев была и.о. главы ОДА, после чего с марта по сентябрь 2019 года возглавляла ООО "Сидко Украина", которое специализируется на производстве кормов для диких птиц и переработке органической продукции.