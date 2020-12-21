Кабмин сменил главу налоговой милиции

Кабинет министров на внеочередном закрытом заседании вечером в понедельник, 21 декабря, назначил Вадима Мельника председателем Государственной фискальной службы (ГФС) путем заключения с ним контракта на период действия карантина.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Вадим Мельник в 2014-2016 годах занимал должность начальника Главного следственного управления финансовых расследований ГФС. В налоговой милиции работал с 2000 года, в том числе в 2011-2013 годах возглавлял управление расследования особо важных дел Главного управления Госналоговой службы, после чего возглавил следственное управление Министерства доходов и сборов под руководством беглого Александра Клименко. Далее был переведен на должность начальника отдела планирования ГУ Миндоходов в Киевской области.

В 2019 году официально работал преподавателем в Сумском государственном университете, где заработал 48,84 тыс. грн, также указал в декларации 978,6 тыс. грн от занятия предпринимательской деятельностью и 138,9 тыс. грн пенсии.

В то же время его жена получила около 1 млн грн от занятия предпринимательской деятельностью и 1,35 млн грн от отчуждения движимого имущества . В феврале 2020 года подавал декларацию на должность первого заместителя главы ведомства.

Как сообщалось, 25 ноября Кабинет министров признал утратившим силу распоряжение о назначении Сергея Солодченко временно исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС).

Другим своим распоряжением Кабмин назначил и.о. главы ГФС начальника Управления противодействия экономическим правонарушениям ГУ ГФС в Житомирской области Дмитрия Сосиновича.

В свою очередь Сергей Солодченко уточнил, что остается работать первым заместителем главы ГФС.

Напомним, в сентябре 2019 года Кабинет министров продлил полномочия налоговой милиции Государственной фискальной службы до создания нового Бюро финансовых расследований. После создания и запуска Налоговой и Таможенной служб в подчинении ГФС остается именно налоговая милиция.