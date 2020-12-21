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Кабмин назначил Витренко главой Министерства энергетики

Кабмин назначил Витренко главой Министерства энергетики

Кабинет министров на внеочередном закрытом заседании вечером в понедельник, 21 декабря, назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики, возложив на него исполнение обязанностей главы министерства.

Как сообщает пресс-служба правительства, в то же время Кабмин признал утратившим силу распоряжение о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики на Юрия Бойко.

Кабинет министров также уволил с должности первого заместителя министра энергетики Ольгу Буславец согласно поданному ею заявлению.

Как сообщалось, в понедельник утром Юрий Витренко подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики.

Напомним, на минувшей неделе Верховная Рада отказалась назначить Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. "За" проголосовали только 186 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах. Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допустил, что Верховная Рада может вернуться к этому вопросу в январе.

Перед голосованием НАК "Нафтогаз Украины" выплатил Витренко около 170 млн грн в виде облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) вместо предназначенной ему денежной премии за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

По словам председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, именно информация о многомиллионных денежных бонусах, полученных Юрием Витренко от НАК "Нафтогаз Украина", стала основой причиной того, что депутаты не поддержали при голосовании его кандидатуру.

Напомним, Юрий Витранко до июля 2020 года занимал должность исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины".

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Топ коментарі
+3
Для адекватного топ-менеджера Витренко, это реально зашквар. Вступив единожды в зеленое говно, он уже никогда от него отмоется.
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22.12.2020 08:58
+2
І конкурсу проходити не треба ... Ги ...
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22.12.2020 04:20
+1
Значит снова будут грабить. С утроенной силой.
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21.12.2020 23:32
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вони різні за політичними поглядами.
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22.12.2020 09:24 Відповісти
Значит снова будут грабить. С утроенной силой.
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21.12.2020 23:32 Відповісти
І конкурсу проходити не треба ... Ги ...
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22.12.2020 04:20 Відповісти
Что за кабин?
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22.12.2020 04:25 Відповісти
вот такой кабинКабин назначил Витренко главой Министерства энергетики - Цензор.НЕТ 265
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22.12.2020 10:17 Відповісти
Обратите внимание, что назначение было вечером (ночью) на внеочередном закрытом заседании кабмина.
А где же прозрачность и открытость во всем, как обещал нам наш великий кормчий Зеленский?
Опять тайно под покровом ночи?Источник: https://biz.censor.net/n3238293
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22.12.2020 07:54 Відповісти
та никакого заседания кабмина не было. то они попутали с заседанием в офисе Каломойши.
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22.12.2020 10:19 Відповісти
Для адекватного топ-менеджера Витренко, это реально зашквар. Вступив единожды в зеленое говно, он уже никогда от него отмоется.
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22.12.2020 08:58 Відповісти
Хтось може пояснити який сенс чиновнику який заробляв в місяць мільйони гривень іти в міністерство де буде заробляти в кращому випадку 100 000 гривень на місяць???
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22.12.2020 12:13 Відповісти
---Тут НЕ потрібно бути фізіоністом. щоб поглянувши лише на його підленькі зеньки зробити висновок : ---це типовий кар*єрист . якого переповнюють амбіції і воно піде по головешках. підминаючи всіх та виконає заповіді біснуватої вітренчихи .щодо повернення до"Союза нерушимьіх социалистических республик ! "
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22.12.2020 13:34 Відповісти

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