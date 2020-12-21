Объем выданных кредитов по программе "5-7-9%" достиг 16 миллиардов

Со старта программы банки-участники выдали 6 864 кредита на общую сумму 15,9 млрд грн. Из них более 10,5 млрд грн - рефинансирование ранее полученных займов, 3 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции и 2,4 млрд грн в качестве антикризисных кредитов под 3%.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Самыми активными участниками программы являются представители сельского хозяйства (55%), торговли и производства (17%) и промышленной переработки (15%). По региональной классификации лидерами остаются Львовская, Харьковская, а также Киевская области.

За последнюю неделю банки-участники программы "Доступные кредиты 5-7-9%" подписали 265 договоров договоры на сумму 568 млн грн. В частности, 174 млн грн от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов. 80 млн грн - это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. И антикризисные кредиты под 3% составляют 308 млн грн.

Уполномоченными в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" являются 23 банка: "Укргазбанк", "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укрэксимбанк", банк "Львов", "ПУМБ", "Кредобанк", "Альфа-Банк", банк "Альянс", "ТАСкомбанк", банк "Восток", "Поликомбанк", "Мегабанк", "Райффайзен банк Аваль", банк "Глобус", "Креди Агриколь Банк", а также "ОТП Банк", "Кредитвест Банк", "Агропросперис Банк", банк "Украинский капитал", "ПроКредит Банк", "Аккордбанк" и "МТБ Банк".