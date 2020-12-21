Мощности альтернативной энергетики выросли за год на 1,5 МВт, ‒ Госэнергоэффективности
Доля альтернативной энергетики в общей структуре выработки электроэнергии в стране по итогам 2020 года может увеличиться на 2,1% ‒ до 13%.
Об этом говорится в сообщении Госэнергоэффективности.
"Благодаря введению в 2020 году около 1,5 ГВт объектов возобновляемой энергетики прогнозируется, что доля энергии из ВИЭ в потреблении электроэнергии в 2020 году превысит цель Национального плана действий по возобновляемой энергетике (НПДВЭ) на 2% и составит около 13%", ‒ сказано в сообщении.
Согласно НПДВЭ, доля альтернативных источников (вместе с крупными ГЭС) в производстве электроэнергии должна была составить в 2020 году 11%.
Согласно расчетам Госэнергоэффективности, проведенным на основе опубликованного Госстатом в декабре 2020 года Энергетического баланса Украины за 2019 год, общая доля "зеленой" энергии в конечном потреблении в стране в прошлом году составила 8,1%. В частности, в электроэнергетике ‒ 10,9%, системах отопления – 9%, в транспортном секторе – 3,1%.
На протяжении 2014-2019 годов доля возобновляемой энергии в конечном потреблении увеличилась в два раза.
Будь ласка, зачекайте...
реакторы дающие дешевую энергию и нагибают нас платить за дорогущую ветряную?
Ибо 1,5 МВт, это всего лишь 1500 КВт. Примерно сотня домовых батарей на крышах.
Или половина промышленного ветряка. На всю Украину делается много больше.