Мощности альтернативной энергетики выросли за год на 1,5 МВт, ‒ Госэнергоэффективности

Доля альтернативной энергетики в общей структуре выработки электроэнергии в стране по итогам 2020 года может увеличиться на 2,1% ‒ до 13%.

Об этом говорится в сообщении Госэнергоэффективности.

"Благодаря введению в 2020 году около 1,5 ГВт объектов возобновляемой энергетики прогнозируется, что доля энергии из ВИЭ в потреблении электроэнергии в 2020 году превысит цель Национального плана действий по возобновляемой энергетике (НПДВЭ) на 2% и составит около 13%", ‒ сказано в сообщении.

Согласно НПДВЭ, доля альтернативных источников (вместе с крупными ГЭС) в производстве электроэнергии должна была составить в 2020 году 11%.

Согласно расчетам Госэнергоэффективности, проведенным на основе опубликованного Госстатом в декабре 2020 года Энергетического баланса Украины за 2019 год, общая доля "зеленой" энергии в конечном потреблении в стране в прошлом году составила 8,1%. В частности, в электроэнергетике ‒ 10,9%, системах отопления – 9%, в транспортном секторе – 3,1%.

На протяжении 2014-2019 годов доля возобновляемой энергии в конечном потреблении увеличилась в два раза.