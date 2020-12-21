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альтернативна енергетика (690) Держенергоефективності (154) Електрика (1240)

Мощности альтернативной энергетики выросли за год на 1,5 МВт, ‒ Госэнергоэффективности

Мощности альтернативной энергетики выросли за год на 1,5 МВт, ‒ Госэнергоэффективности

Доля альтернативной энергетики в общей структуре выработки электроэнергии в стране по итогам 2020 года может увеличиться на 2,1% ‒ до 13%.

Об этом говорится в сообщении Госэнергоэффективности.

"Благодаря введению в 2020 году около 1,5 ГВт объектов возобновляемой энергетики прогнозируется, что доля энергии из ВИЭ в потреблении электроэнергии в 2020 году превысит цель Национального плана действий по возобновляемой энергетике (НПДВЭ) на 2% и составит около 13%", ‒ сказано в сообщении.

Согласно НПДВЭ, доля альтернативных источников (вместе с крупными ГЭС) в производстве электроэнергии должна была составить в 2020 году 11%.

Согласно расчетам Госэнергоэффективности, проведенным на основе опубликованного Госстатом в декабре 2020 года Энергетического баланса Украины за 2019 год, общая доля "зеленой" энергии в конечном потреблении в стране в прошлом году составила 8,1%. В частности, в электроэнергетике ‒ 10,9%, системах отопления – 9%, в транспортном секторе – 3,1%.

На протяжении 2014-2019 годов доля возобновляемой энергии в конечном потреблении увеличилась в два раза.

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Джерело:  Госэнергоэффективности


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Мы должны прыгать от счастья, что грабители отключают ядерные
реакторы дающие дешевую энергию и нагибают нас платить за дорогущую ветряную?
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21.12.2020 20:54 Відповісти
Я не пойму, где кто идиот? Автор написавший статью, или работники в Госэнергоэффективности давшие заниженные данные.

Ибо 1,5 МВт, это всего лишь 1500 КВт. Примерно сотня домовых батарей на крышах.
Или половина промышленного ветряка. На всю Украину делается много больше.
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21.12.2020 21:21 Відповісти

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