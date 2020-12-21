Кредитование физлиц финансовыми компаниями превысило докарантинный уровень, – НБУ

Несмотря на пандемию COVID-19, по итогам первых трех кварталов 2020 года объем займов, выданных финансовыми компаниями, вырос на 15% (до 66 млрд грн), по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Как сообщает пресс-служба НБУ, в третьем квартале объем выданных финкомпаниями кредитов превысил показатель докарантинного первого квартала.

При этом украинцы преимущественно получают кредиты онлайн, а не в отделениях финансовых компаний.

"Онлайн-кредиты составляют почти 3/4 всех займов граждан за 9 месяцев 2020 года: 24,3 млрд грн из 33,5 млрд грн. Украинцы обычно берут кредиты у финкомпаний сроком до одного месяца", – отмечается в сообщении.

По данным НБУ, займы в течение девяти месяцев 2020 года предоставлялли 396 финансовых компаний. Кредитуют граждан – 234 компании. Из них треть компаний – 85 учреждений – позволяет взять кредит онлайн.

В то же время никаких услуг в течение девяти месяцев не предоставила каждая шестая финкомпания. Больше всего "спящих" лицензий имеют финансовые компании-гаранты: из 354 компаний, активны лишь 26.

Читайте также: Четверть украинских финансовых компаний существуют только "на бумаге", – Рожкова

Национальный банк также сообщает, что в январе-сентябре 2020 года на 38% (до 63 млрд грн) вырос объем услуг факторинга.

В то же время рынки ломбардов и компаний-лизингодателей за отчетный период сократились на 9% – до 12 млрд грн и 15,6 млрд грн соответственно.

Количество ломбардов также продолжает уменьшаться. За последние три года с рынка "ушел" каждый четвертый ломбард. В 2020 году прекратили работать 20 ломбардов.

В целом, по данным НБУ, в Украине работает 1414 финансовых компаний, ломбардов и компаний-лизингодателей.