"Укртрансбезопасность" за неделю начислила 2,5 миллиона штрафов за перегруз

Инспекторы "Укртрансбезопасности" совместно с Нацполицией в течение 14-20 декабря 2020 года проверили почти 10 тыс. транспортных средств, составив 227 актов о нарушении габаритно-весовых параметров, и начислили около 2,5 млн грн платы за перегруз.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины.

Как сообщается, среди топ-5 нарушителей за прошлую неделю:

авто Mercedes-Benz (перевозчик – ООО "Финбизнесгруп"), следовавшее по автодороге Н-24 с перегрузом на 37,13% и общим весом 54,8 тонн при норме 44 тонны. Начислено плату за проезд – 1 044 евро;

авто Volvo (перевозчик – Харевич В. М.), следовавшее по автодороге М-05 с перегрузом на 35,63% и общим весом 51,7 тонн при норме 44 тонны. Начислено плату за проезд – 677,9 евро;

авто Volvo (перевозчик – ООО "Кременчукнефтепродуктсервис"), следовавшее по автодороге М-05 с перегрузом на 32,78% и общим весом 47,7 тонн при норме 40 тонн. Начислено плату за проезд – 467,4 евро;

авто IVECO (перевозчик – ООО "Иванковская ПМК-№7"), следовавшее по автодороге Н-31 с перегрузом на 23,93% и общим весом 49,5 тонн при норме 40 тонн. Начислено плату за проезд – 420,75 евро;

авто Renault (перевозчик – Беженар М. М.), следовавшее по автодороге М-05 с перегрузом на 32,28% и общим весом 53,1 тонн при норме 44 тонны. Начислено плату за проезд – 404,7 евро.

"В 2021 году мы продолжим работу над реформированием сферы габаритно-весового контроля и "Укртрансбезопасности". Наша главная цель была и остается – полная автоматизация и цифровизация области для исключения человеческого фактора", – заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, около 50 современных WiM-комплексов для автоматического габаритно-весового контроля будут установлены до конца этого года. В следующем году Мининфраструктуры планирует масштабировать эту систему на всю страну и установить еще около 100 таких комплексов.