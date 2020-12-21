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АМКУ разрешил создать Всеукраинский дорожный консорциум

АМКУ разрешил создать Всеукраинский дорожный консорциум

Антимонопольный комитет Украины разрешил создать Всеукраинский дорожный консорциум (Киев).

Об этом говорится в сообщении АМКУ.

Как сообщается, разрешение создать консорциум предоставлено частным предприятиям "Автомагистраль" (село Синяк, Вышгородский район, Киевская область), "Научно-производственная фирма "Мостопроект", ООО "Современная транспортная инфраструктура", "Тринити-Групп", "Роад Констракшн", "АБЗ-1" (все - Киев), "Луцкая дорожная передвижная механизированная колона" (село Большой Омеляник, Луцкий район, Волынская область) и дочернему предприятию "Экранбуд" ООО "Экран" (город Стрый, Львовская область).

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Джерело:  АМКУ


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