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Буславец подала в отставку с должности первого замминистра энергетики

Буславец подала в отставку с должности первого замминистра энергетики

Ольга Буславец подала в отставку с должности первого заместителя министра энергетики.

Об этом Буславец сообщила на своей странице в сети Facebook, опубликовав соответствующее заявление.

"Приняла такое решение. Сейчас комментариев о причинах и дальнейших планов не будет", – написала чиновница.

Прийняла таке рішення. Наразі коментарів щодо причин та подальших планів не буде. Але далі обов‘язково буде...

Опубліковано Ольга Буславець Понеділок, 21 грудня 2020 р.

Как сообщалось, в понедельник утром бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, которому 17 декабря в Верховной Раде не хватило 40 голосов за назначение первым вице-премьером - министром энергетики Украины, подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики. 

На минувшей неделе Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обнародовало данные, которые могут свидетельствовать о влиянии группы ДТЭК Рината Ахметова на кадровые назначения во власти. В частности, НАБУ опубликовала запись разговора одного из топ-менеджеров ДТЭК, который был осведомлен о всех варантах назначения Ольги Буславец главой Минэнерго еще до этих событий.

Автор: 

Джерело:  Facebook


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Топ коментарі
+2
Приняла такое решение....
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Ага приняла она. Рыжий гудок на пару с сивочолим "партнёром" за тебя всё решают. Теперь и в Лондон можешь "решить" перебраться....
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21.12.2020 20:41
+2
Щось відбувається, бо зелену плісняву стали брати корчі. Побігли, як дідько від хреста. На жаль, на їх місце приходять ще більш огидні рила.
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21.12.2020 22:57
+2
Тепер випливе в ДТЕК.
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21.12.2020 23:02
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Мабуть, відчула запах зеленого лайна. У колишніх донеччан на нього добра чуйка.
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21.12.2020 19:12 Відповісти
ее место перекупили
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21.12.2020 21:42 Відповісти
Стесняюсь спросить, а основания прям сразу уволить? Вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, а?
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22.12.2020 12:08 Відповісти
Приняла такое решение....
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Ага приняла она. Рыжий гудок на пару с сивочолим "партнёром" за тебя всё решают. Теперь и в Лондон можешь "решить" перебраться....
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21.12.2020 20:41 Відповісти
трактор в полі дир-дир-дир, так Зе!більна Джона з Дир?
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22.12.2020 04:27 Відповісти
Порошенко вже півтора роки не при владі, а зебілам і рашатролям вважається, що він досі впливає на кадрові призначення? Навіть не смішно
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22.12.2020 09:33 Відповісти
Щось відбувається, бо зелену плісняву стали брати корчі. Побігли, як дідько від хреста. На жаль, на їх місце приходять ще більш огидні рила.
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21.12.2020 22:57 Відповісти
Тепер випливе в ДТЕК.
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21.12.2020 23:02 Відповісти
Таких тупих в ДТЕК не беруть. Ахметов дармоїдів може годувати тільки поки ті на держслужбі. А в ДТЕКу працювати треба. А у Ольги з цим не дуже.
Десь в якусь обладміністрацію або на державну шахту знов пристроять максимум.
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22.12.2020 00:06 Відповісти
Красивая девушка! Жаль, что зеленая...
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22.12.2020 08:53 Відповісти
Девушка? Бабенке 45 лет если чо
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22.12.2020 09:31 Відповісти
Походу эта рабочая сосна была протеже у бывшего министра. С новым министром - Витренко, ее рабочие губы оказались без работы
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22.12.2020 09:01 Відповісти
професійний кадр. енергетик від бога. вона навіть електролічильник бачила.
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22.12.2020 12:04 Відповісти
Слава богу выгнали эту Ахметовскую Дуру!! Не понятно правда почему в отставку , а не в тюрьму? Ведь стольно вреда принесла Украине на этом посту за такой короткий срок!! Жаль !!!Правда за этот период она смогла спи.....здить столько , что ей хватит жить безбедно в любой стране европы!!
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22.12.2020 12:35 Відповісти

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