Зеленский подписал закон о снижении налогов для продюсеров, гостиниц и кинокомпаний

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий".

Как сообщает пресс-служба главы государства, законом вводятся налоговые стимулы для поддержки деятельности в сфере креативных индустрий, культуры, туризма, спорта и других гуманитарных сферах.

"Такие меры поддержки сделают доступными продукцию и услуги компаний, работающих в креативной индустрии, культуре и туризме, и помогут им минимизировать негативное влияние от введения карантинных мероприятий из-за распространения коронавируса. Также это будет способствовать сохранению рабочих мест в упомянутых сегментах деятельности", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 4 ноября. Он был внесен президентом Владимиром Зеленским.

Среди прочего, законом вводится сниженная с 20% до 7% ставка налога на добавленную стоимость в для операций по поставке услуг по показу спектаклей, постановок, выступлений профессиональных художественных коллективов, артистических групп, актеров и артистов, кинематографических премьер, культурных мероприятий.

Такая же сниженная ставка НДС в размере 7% установлена для операций по поставке услуг по временному размещению (проживанию), предоставляемых отелями и подобными средствами временного размещения.

Кроме того, освобожден от налогообложения НДС импорт товаров, входящих в состав национального кинематографического наследия, а также до 2025 года – услуги по демонстрации, распространению и показу национальных фильмов и иностранных фильмов, которые дублированы, озвучены государственным языком, при условии, что такие фильмы адаптированы для лиц с нарушениями зрения и лиц с нарушениями слуха на украинском языке.



