Зеленский подписал закон о снижении налогов для продюсеров, гостиниц и кинокомпаний
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий".
Как сообщает пресс-служба главы государства, законом вводятся налоговые стимулы для поддержки деятельности в сфере креативных индустрий, культуры, туризма, спорта и других гуманитарных сферах.
"Такие меры поддержки сделают доступными продукцию и услуги компаний, работающих в креативной индустрии, культуре и туризме, и помогут им минимизировать негативное влияние от введения карантинных мероприятий из-за распространения коронавируса. Также это будет способствовать сохранению рабочих мест в упомянутых сегментах деятельности", – отмечается в сообщении.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 4 ноября. Он был внесен президентом Владимиром Зеленским.
Среди прочего, законом вводится сниженная с 20% до 7% ставка налога на добавленную стоимость в для операций по поставке услуг по показу спектаклей, постановок, выступлений профессиональных художественных коллективов, артистических групп, актеров и артистов, кинематографических премьер, культурных мероприятий.
Такая же сниженная ставка НДС в размере 7% установлена для операций по поставке услуг по временному размещению (проживанию), предоставляемых отелями и подобными средствами временного размещения.
Кроме того, освобожден от налогообложения НДС импорт товаров, входящих в состав национального кинематографического наследия, а также до 2025 года – услуги по демонстрации, распространению и показу национальных фильмов и иностранных фильмов, которые дублированы, озвучены государственным языком, при условии, что такие фильмы адаптированы для лиц с нарушениями зрения и лиц с нарушениями слуха на украинском языке.
Будь ласка, зачекайте...
А Польша стратегически захватывает этот ресурс причем делает без силы, добровольно, предлагая хорошие условия тем кто этого хочет и нуждается.
У них те саме було - массовий виїзд у Німеччину, Англію і Штати ...
У них є кредити і допомога ЄС - от вони і мають можливість ЗП більшу давати.
А тут - говно. Как ни крути. Польша это средненькая страна, с хорошей экономикой.
А вы лучше на ЗЕденского молитесь. Он вас еще не раз раком поставит.
уже сразу бы закон подписал об "Освобождение от налогов Студии квартал 95 и связанных с нимии лиц". к чему эта скромность?
Фото 2018 року. Новорічна ялинка в стилі "Гаррі Поттера"
Це мародерство на крові чи ще ні?
Де зебіли? Хто відповіси?