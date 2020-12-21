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Зеленский подписал закон о снижении налогов для продюсеров, гостиниц и кинокомпаний

Зеленский подписал закон о снижении налогов для продюсеров, гостиниц и кинокомпаний

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий".

Как сообщает пресс-служба главы государства, законом вводятся налоговые стимулы для поддержки деятельности в сфере креативных индустрий, культуры, туризма, спорта и других гуманитарных сферах.

"Такие меры поддержки сделают доступными продукцию и услуги компаний, работающих в креативной индустрии, культуре и туризме, и помогут им минимизировать негативное влияние от введения карантинных мероприятий из-за распространения коронавируса. Также это будет способствовать сохранению рабочих мест в упомянутых сегментах деятельности", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 4 ноября. Он был внесен президентом Владимиром Зеленским.

Среди прочего, законом вводится сниженная с 20% до 7% ставка налога на добавленную стоимость в для операций по поставке услуг по показу спектаклей, постановок, выступлений профессиональных художественных коллективов, артистических групп, актеров и артистов, кинематографических премьер, культурных мероприятий.

Такая же сниженная ставка НДС в размере 7% установлена для операций по поставке услуг по временному размещению (проживанию), предоставляемых отелями и подобными средствами временного размещения.

Кроме того, освобожден от налогообложения НДС импорт товаров, входящих в состав национального кинематографического наследия, а также до 2025 года – услуги по демонстрации, распространению и показу национальных фильмов и иностранных фильмов, которые дублированы, озвучены государственным языком, при условии, что такие фильмы адаптированы для лиц с нарушениями зрения и лиц с нарушениями слуха на украинском языке.

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Топ коментарі
+13
Зеленский подписал закон о снижении налогов для продюсеров, гостиниц и кинокомпаний - Цензор.НЕТ 6839
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21.12.2020 21:13
+12
Кто б сомневался , что своя рука владыка. Тем более , что Зеленский уже объявил , что будет создавать в Украине Голливуд 95 и Диснейленд 2020. Собирается после развала страны киношки снимать "Слуга народа. Апофеоз"
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21.12.2020 18:26
+9
Газ подорожал с 3 до 9 гривень, а нам рассказывали какая перемога. Уже даже мобильные операторы и интернет прислали СМС что со следующего месяца повышаются тарифы чуть ли не в 2 раза. Осталось только поднять цены на електроенергию. И можно забивать двери гвоздями и уезжать всем в Польшу. А к нам с Рашки и Даунбаса приедут поселенцы, прям как при Сталине
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21.12.2020 18:42
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Кто б сомневался , что своя рука владыка. Тем более , что Зеленский уже объявил , что будет создавать в Украине Голливуд 95 и Диснейленд 2020. Собирается после развала страны киношки снимать "Слуга народа. Апофеоз"
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21.12.2020 18:26 Відповісти
Газ подорожал с 3 до 9 гривень, а нам рассказывали какая перемога. Уже даже мобильные операторы и интернет прислали СМС что со следующего месяца повышаются тарифы чуть ли не в 2 раза. Осталось только поднять цены на електроенергию. И можно забивать двери гвоздями и уезжать всем в Польшу. А к нам с Рашки и Даунбаса приедут поселенцы, прям как при Сталине
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21.12.2020 18:42 Відповісти
Воно так і буде.Поки наші урядовці допомагають офшорним компаніям Польща почала розширювати допомогу українцям які їдуть родинами,в кого є діти то і грошей дадуть ще й пільги при сплаті податків гарантовано.
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21.12.2020 19:14 Відповісти
Польша понимает что такое человеческий ресурс и будет всеми силами за этот ресурс бороться. Это только наши ЗЕизбиратели, которые будут жаловаться что все плохо и "слуги уродов" этого не понимают.
А Польша стратегически захватывает этот ресурс причем делает без силы, добровольно, предлагая хорошие условия тем кто этого хочет и нуждается.
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21.12.2020 21:54 Відповісти
Хоспаді ... Що ви там на Польщу молетесь ?
У них те саме було - массовий виїзд у Німеччину, Англію і Штати ...
У них є кредити і допомога ЄС - от вони і мають можливість ЗП більшу давати.
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22.12.2020 11:47 Відповісти
Молетесь это про вас. Как бы там нибыло, сейчас там лучше.
А тут - говно. Как ни крути. Польша это средненькая страна, с хорошей экономикой.

А вы лучше на ЗЕденского молитесь. Он вас еще не раз раком поставит.
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22.12.2020 13:36 Відповісти
совести нет у зеленского! Оля Полякова рада будет. А то выступать в одних трусах, бедная,
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21.12.2020 18:50 Відповісти
ага, бедная - 14 шуб выгулять негде, бедняжке....
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21.12.2020 23:08 Відповісти
Ну прямо как отец родной печется о своих коллегах по цеху! Ностальгия, небось, уже замучила? Так может, уже пора? А-то, не ровен час, и рояль рассохнется, на чем потом бренчать?
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21.12.2020 19:09 Відповісти
Зеленский подписал закон о снижении налогов для продюсеров, гостиниц и кинокомпаний - Цензор.НЕТ 8932
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21.12.2020 19:32 Відповісти
Он и вправду чувствует себя царьком - проблемы страны ему не проблемы, закон - не закон, Конституция - не конституция...... Просто прыщ на ровном месте... Но:, собственно: а что ему мешает так себя чувствовать ?...
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21.12.2020 19:51 Відповісти
фопы, фас.
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21.12.2020 20:26 Відповісти
зачем это? "Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий".
уже сразу бы закон подписал об "Освобождение от налогов Студии квартал 95 и связанных с нимии лиц". к чему эта скромность?
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21.12.2020 21:33 Відповісти
Зеленский подписал закон о снижении налогов для продюсеров, гостиниц и кинокомпаний - Цензор.НЕТ 6839
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21.12.2020 21:13 Відповісти
А хто створює ці анімації?))
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22.12.2020 02:11 Відповісти
на ФБ знайдіть fill.feaouill
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22.12.2020 09:13 Відповісти
https://fill.com.ua/video/
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22.12.2020 15:31 Відповісти
Дякую.)
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24.12.2020 13:24 Відповісти
Как он уже задолбал со своим креативом.Надо было снятую с ёлки шляпу надеть на Три-еленского, чтобы не видеть и не слышать его.
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21.12.2020 21:36 Відповісти
Це був такий же "креатив", як і вкрадений номер з грою прутнем на роялі.
Фото 2018 року. Новорічна ялинка в стилі "Гаррі Поттера"
Зеленский подписал закон о снижении налогов для продюсеров, гостиниц и кинокомпаний - Цензор.НЕТ 7908
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21.12.2020 23:04 Відповісти
Может шкарлет идею подогнал, сплагиатить
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22.12.2020 10:34 Відповісти
Якщо це не корупція, то що тоді корупція??
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21.12.2020 21:36 Відповісти
Зніматиме кіно на руїнах країни.
Це мародерство на крові чи ще ні?
Де зебіли? Хто відповіси?
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21.12.2020 21:38 Відповісти
Зебіли як партизани сидять в засаді. Виходять лише на теми про Пороха.
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22.12.2020 02:21 Відповісти
Шкода, що так само вони не сиділи по норах у 2 турі виборів президента і особливо на виборах у парламент
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24.12.2020 01:22 Відповісти
Пффф, війну він вже закінчив, тому можна братися за мистецтво, туризм та 95 квартал.
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22.12.2020 02:24 Відповісти
В классической формуле "хлеба и зрелищ", в украинском варианте: "шаурмы и видосиков", ставка делается на видосики. Управлять, лечить, учить виртуально намагаються. Вот, с шаурмой могут возникнуть трудности: наблюдение за тем как её лопает гарант, вызывает только слюноотделение.
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22.12.2020 07:19 Відповісти
Слюноотделение от жрущего шаурму Нелоха? - У меня рвотный рефлекс.
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22.12.2020 10:56 Відповісти
Точно, чувствую тоже. Я, больше о поклонниках нелоха.
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22.12.2020 13:24 Відповісти
Правильно! Навіщо надавати преференції ІТ індустрії, навіщо взагалі розвивати будь що, що відрізняє розвинені країни - туризм в чорнобильську зону, нецікаві нікому окрім совків свати та цирк - наше всьо.
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22.12.2020 09:53 Відповісти
https://zn.ua/macrolevel/pod-omoforom-zelenskoho-s-shefirom.html
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22.12.2020 10:57 Відповісти

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