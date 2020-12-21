Перевозки грузов с начала года упали на 12%, – Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-ноябре 2020 года сократили перевозку грузов на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 546,6 млн тонн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, грузооборот перевозчиков за указанный период сократился на 15,1% – до 263,9 млрд ткм.

Как сообщается, за 11 месяцев текущего года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 278,8 млн тонн грузов, что на 3,2% меньше, чем в январе-ноябре-2019. Автомобильным транспортом перевезено 174,6 млн тонн (- 21,6%), водным – 5,2 млн тонн (- 8,4%), трубопроводным – 87,9 млн тонн (- 13,5%), авиационным – 0,1 млн тонн (- 6,5%).