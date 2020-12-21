Бизнес ухудшил оценку ситуации с налогообложением, – опрос ЕБА

Украинский бизнес ухудшил оценку ситуации с налогообложением.

Об этом свидетельствует новая волна опроса "Налоговый индекс", которое Европейская бизнес-ассоциация провела совместно с представительством компании Ernst & Young в Украине.

"Несмотря на общее улучшение оценки по фискальному давлению по сравнению с началом года, увеличилось количество респондентов, которые сообщили об ощутимых проявления давления - 32% (24% в прошлом периоде). Еще 23% опрошенных сообщили, что фискальное давление было почти отсутствует, а 18% - не заметили никаких проявлений давления. в предыдущей волны опроса таких было 49% и 11% соответственно. Большинство, а именно 27% экспертов, оценили уровень давления как нейтральный", - отметили в ассоциации, передает Укринформ.

Среди методов фискального давления, которые все еще наблюдаются, бизнес назвал следующие:

необоснованные трактовки налогового законодательства контролирующими органами и информационные запросы;

"предложения" уплатить налоги авансом;

несвоевременное представление отчетности из-за технических сбоев работы сервера ГНС, что является причиной штрафов;

начисления спорных штрафных санкций, обременительные проверки и тому подобное.

"Наблюдается тревожная поляризация оценок экспертов по качеству налогового обслуживания. Хотя большинство респондентов, в том числе 52% указали на удовлетворительный уровень услуг, однако количество довольных работой налоговиков уменьшилась до 24% (32% в предыдущем периоде). Также возросло количество недовольных до 24% (17 % в начале года) ", - отметили в EBA.

Традиционно самыми низкими оказались оценки качества налогового законодательства и процесса администрирования налогов и подготовки отчетности. Так, количество недовольных качеством налогового законодательства осталось неизменным с предыдущего периода - 30%. Несколько возросла доля довольных - с 7% в предыдущем периоде до 10%. Еще 60% экспертов считают качество налогового законодательства Украины удовлетворительным.

Большинство респондентов (60%) оценили процесс подготовки налоговой отчетности и администрирования налогов на удовлетворительном уровне, тогда как 30% убеждены, что он является обременительным. Лишь 12% респондентов считают эту процедуру легкой.

Эксперты указывают на такие факторы, отрицательно влияющие на подготовку налоговой отчетности и администрирования (в порядке приоритетности):

количество времени, затраченного на подготовку налоговой отчетности и уплаты налогов;

непонятность правил и разъяснений по подготовке налоговой отчетности и проведения платежей;

поспешное введение новых правил и недостаточность времени для приспособления к ним;

несовершенство электронной системы отчетности;

количество платежей.

При этом, традиционный лидер антирейтинга "Количество платежей" на этот раз оказался на последнем месте. На первое место вышел критерий количества времени на подготовку отчетности.

В целом только 7% экспертов считают, что действующий налоговый режим способствует развитию их бизнеса.

"Результаты Налогового индекса демонстрируют неутешительную стабильность настроений налоговых экспертов второй год подряд. К тому же, на протяжении всей истории исследования с 2011 года индекс ни разу не пересек отметку в 3 балла. Среди составляющих Налогового индекса худшую оценку получило качество налогового законодательства - 2,74 балла , а лучшую - ситуация с фискального давления - 3,13 балла из 5 возможных", - резюмировали в ассоциации.

Исследование "Налоговый индекс" Европейской бизнес-ассоциации проводится с 2011 года. Сейчас в опросе принял участие 91 специалист в сфере налогов и финансов членских компаний ЕВА.

Индекс состоит из четырех равнозначных компонентов: качество налогового законодательства; обременительность/легкость администрирования налогов; фискальное давление; качество налогового обслуживания.