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ВВП (1112) Держстат (1415)

Госстат подтвердил падение ВВП на 3,5% в третьем квартале

Госстат подтвердил падение ВВП на 3,5% в третьем квартале

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в третьем квартале 2020 года сократился на 3,5%, по сравнению с третьим кварталом 2019 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

По сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) ВВП за отчетный период увеличился на 8,5%.

Номинальный ВВП в третьем квартале 2020 года составил 1 156,8 млрд, а ВВП в расчете на одного человека – 27 673 грн.

Как сообщалось, по данным Госстата, реальный ВВП Украины во втором квартале 2020 года по сравнению со вторым кварталом 2019 года упал на 11,4%, тогда как в первом квартале падение ВПП составило 1,3%.

Напомним, реальный ВВП Украины в 2019 году увеличился на 3,2%, тогда как рост ВВП в 2018 году составлял 3,4%, в 2017 году – 2,5%, в 2016 – 2,4%. 

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Зараз 73% розкажуть, що ж коїться і як це корисно для економіки України в цілому, та для кожної людини окремо.
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22.12.2020 09:01 Відповісти

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