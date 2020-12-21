Розничный товарооборот в ноябре вырос на 12%, – Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины в ноябре 2020 года увеличился на 12,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года в сопоставимых ценах, тогда как в предыдущем месяце рост составил 15,2%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По данным Госстата, в ноябре по сравнению с октябрем 2020 года розничный товарооборот вырос на 0,2%, передает Интерфакс-Украина.

В январе-ноябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот розничной торговли также увеличился на 7,8%.

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) за 11 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года зафиксирован в Киевской (на 16,7%), Запорожской (на 15,5%), Волынской (на 14,1%), Черниговской (на 12,8%), Хмельницкой (на 11,7%), Кировоградской (на 10,8%), Полтавской (на 10,2%), Днепропетровской (на 9,9%) областях, а также в Киеве (на 9%).

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.