Россия выделила режиму Лукашенко кредит на $1 миллиард

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Беларуси межгосударственного кредита на $1 млрд.

Соответствующий документ опубликован на российском официальном интернет-портале правовой информации, передает Интерфакс.

Минфину и МИД России поручено провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренностей заключить соглашение о предоставлении этого кредита.

Предполагается, что Россия предоставит кредит двумя траншами по $500 млн в 2020 году и 2021 году. Учет задолженности по кредиту ведется в российских рублях.

Как сообщалось, в сентябре российский президент Владмир Путин заявил, что Россия предоставит правительству Александра Лукашенко кредит в размере $1,5 млрд.

Ранее Лукашенко признал, что после увольнения ряда сотрудников государственных СМИ для его поддержки в Беларусь приехал ряд сотрудников пропагандистских телеканалов из России.

Напомним, в Беларуси с 9 августа проходят акции протеста и столкновения демонстрантов с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с объявленным результатам выборов главы государства, на которых, по данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская – 10,12%.