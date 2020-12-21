Кабмин утвердил новую программу повышения безопасности дорожного движения

Кабинет министров на внеочередном закрытом заседании в понедельник, 21 декабря, утвердил новую Государственную программу повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2023 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, документ разработан на основе ранее одобренной Стратегии повышения уровня безопасности дорожного движения до 2024 года, которая призвана снизить уровень смертности в результате ДТП.

В частности, Государственная программа безопасности направлена ​​на снижение уровня смертности в результате ДТП, уменьшение социально-экономических потерь от дорожно-транспортного травматизма, повышение уровня соблюдения правил дорожного движения его участниками.

В министерстве уточнили, что в 2021 году на реализацию Программы повышения бензопасности дорожного движения предусмотрено 2,4 млрд грн.

За эти средства планируется построить новые развязки кольцевого типа и освещенные пешеходные переходы со светофорами по требованию, обустроить новые демпфирующие системы, комплексы "Взвешивание в движении" для автоматического габаритно-весового контроля и площадки для остановки и взвешивания.

Также планируется расширить систему автофотовидеофиксации, установив еще 125 камер, и приобрести спецавтомобили для проверки полицией состояния улично-дорожной сети и техсостояния транспортных средств.

Напомним, 21 октября Кабмин утвердило новую стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года.