Производители электроэнергии по "зеленому тарифу" должны госбанкам 34 миллиарда, – НБУ

По состоянию на конец октября 75% общей задолженности предприятий сектора альтернативной энергетики на общую сумму 45,1 млрд грн, сосредоточено в государственных банках.

Об этом говорится в опубликованном на сайте Национального банка отчете о финансовой стабильности за декабрь 2020 года.

"Кризис неплатежей в энергетике продолжается с марта 2020 года. Производители энергии из альтернативных источников получили полную оплату за август-сентябрь.

В то же время объем накопленных долгов госпредприятий, которые осуществляли компенсацию "зеленого" тарифа, создает риски. К тому же расчеты за отпущенную "зеленую" электроэнергию осуществляются с задержкой, задолженность за март-июль еще не оплачена. Эта ситуация влияет на отдельные банки, которые активно кредитовали сектор альтернативной энергетики", ‒ сообщается в отчете.

НБУ напоминает, что с целью уменьшения влияния кризиса регулятор смягчил требования к расчету кредитного риска и создал гибкие условия проведения реструктуризации для заемщиков "зеленой" генерации.

В результате банки пролонгировали часть кредитов отрасли, но для окончательной стабилизации ситуации требуется восстановление своевременных платежей производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

По данным ГП "Гарантированный покупатель", на 16 декабря госпредприятие оплатило производителям электроэнергии из альтернативных источников 21,6 млрд грн, или 45,5% купленной электроэнергии общей стоимостью 47,4 млрд грн.