НАБУ сообщило о подозрении Гладковскому-младшему

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили о подозрении в получении 950 тыс. грн неправомерной выгоды лицу, которое обеспечивало влияние на принятие решения гендиректором "Укрспецэкспорта".

Как сообщает пресс-служба НАБУ, действия лица квалифицированы по ч.2 ст.369-2 УК Украины ("Злоупотребление влиянием").

"Следствие установило, что подозреваемый вместе с еще рядом лиц в 2015-2017 годах реализовали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям ГК "Укроборонпром" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других предприятий", – сказано в сообщении.

По данным издания "Слово и дело", речь идет о сыне бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игоря.

По версии следствия, он получил от соучастников схемы Андрея Рогозы и Виталия Жукова 950 тыс. грн за влияние через отца на принятие решения гедиректором "Укрспецэкспорта" в интересах ООО "Оптимумспецдеталь".

Речь идет о предоставлении беспроцентного возвратной финансовой помощи в сумме 7 млн ​​грн от "Укрспецэкспорта" в пользу ГП "Житомирский бронетанковый завод", который позже перечислил деньги ООО "Оптимумспецдеталь". После легализации средств Гладковскому-младшему и передали 950 тыс. грн.

Следствие установило, что с мая 2015 года Жуков, который уже работал в государственном концерне "Укроборонпром", и его друг Андрей Рогоза, разработали план поставки товаров для "Укроборонпрома" с целью обогащения и получения быстрых прибылей. В частности, речь шла о деталях и комплектующих для бронетехники и вооружения с возможностью уклонения от уплаты налогов.

Для выполнения этого плана Жуков и Рогоза привлекли и других лиц – Игоря Волохача (в 2015 году был владельцем ООО "Оптимумспецдеталь" и директором), Романа Чубу (позже стал владельцем и директором фирмы "Оптимумспецдеталь") и Елены Иванюк (выполняла роль бухгалтера). Позже была организована схема с помощью компании "Оптимумспецдеталь": использовали ее документы, подавали налоговую отчетность и подписывали документы по указанию Рогозы и Жукова.

Товары для поставки предприятиям ГК "Укроборонпром" Рогоза покупал за наличные, поэтому они фактически легального источника происхождения не имели. С целью маскировки реального происхождения и легализации средств, полученных преступным путем, Рогоза и Жуков использовали ряд частных компаний для проведения безналичных операций. Это приводило к повышению себестоимости товаров и возможности уклонения от уплаты налогов.

По данным следствия, в результате такой деятельности с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" Рогоза и Жуков получили в свое распоряжение общую сумму в 49,34 млн грн, которые были получены вследствие уклонения от уплаты налогов.

В целом, следствие установило восемь участников коррупционной схемы, реализованной при участии ООО "Оптимумспецдеталь". Из них два человека осуждены, трое – на скамье подсудимых. Еще трое остаются подозреваемыми (учитывая Гладковского-младшего).

Как сообщалось, в мае 2020 года НАБУ и САП сообщили о подозрении Рогозе и Жукову. Позже органы подали ходатайство об аресте Жукова с альтернативой залога в 23 млн грн, но суд установил для него залог в сумме 5,25 млн грн.

Напомним, еще до победы Владимира Зеленского на выборах президента команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наші гроші") представила расследование, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки в 2015-2017 годах поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-три раза ценам.

Авторы расследования утверждали, что к коррупционным сделкам были причастны Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером на тот момент президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.