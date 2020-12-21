Миссия МВФ начала работу в Украине (обновлено)

Миссия МВФ начала первый пересмотр кредитного соглашения для Украины в формате stand by 21 декабря.

Онлайн-встречу с руководителем миссии МВФ в Украине Иванной Владков-Голлар провел премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба правительства.

В ходе разговора премьер отметил, что Украина уже приняла бюджет, который будет способствовать обеспечению макроэкономической стабильности.

"У нас есть четкое видение, как мы будем двигаться в части реформ, в том числе антикоррупционной и судебной", – добавил Шмыгаль.

Как сообщалось, миссия Международного валютного фонда будет работать в Украине 21-23 декабря в рамках пересмотра действующей программы stand by объемом $5 млрд. Затем миссия продолжит работу в Украине в январе после праздников.

Напомним, Украина в рамках 18-месячной программы финансирования stand by на SDR3,6 млрд ($5 млрд) взяла на себя обязательства внести изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные совместно с МВФ и Всемирным банком.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года – с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

По данным информированных источников, программа stand by фактически была поставлена "на паузу" из-за действий со стороны украинской стороны, которые поставили под сомнения базовые принципы сотрудничества по программе. Однако заявления президента Владимира Зеленского о приверженности реформам и борьбе с коррупцией и ряд конкретных шагов, в том числе принятие госбюджета на 2021 год и восстановление оргструктуры Нацбанка, позволили заявить о миссии.