Нацбанк усложнит покупку банками валютных облигаций внутреннего займа

Национальный банк Украины (НБУ) с 1 апреля 2021 года введет NSFR-норматив на уровне 80% и ненулевые веса для валютных ОВГЗ.

Об этом говорится в отчете НБУ о финансовой стабильности за декабрь 2020 года, передает Интерфакс-Украина.

"С 1 апреля 2021 года вводится NSFR-норматив на уровне 80% с поэтапным повышением до 100% в апреле 2022 года", – сказано в отчете.

Введение этого норматива сперва планировалось на начало 2021 года, однако из-за пандемии его отсрочили на квартал.

В НБУ отметили, что банки уже проводят расчет NSFR в тестовом режиме с августа 2020 года.

Кроме этого с 1 апреля 2021 года начнется введение ненулевых весов риска для валютных ОВГЗ украинского правительства.

"Мы не вводим веса рисков в полной мере с 1 апреля. Введение будет постепенным. С 1 апреля будет снижающий коэффициент 0,2, это будет означать вес риска 20%", – прокомментировал на брифинге директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.

Он пояснил, что это обеспечит переходной период.

"Только до конца года этот вес риска будет доведен до 100%", – добавил представитель НБУ.

Ваврищук подчеркнул, что ненулевые веса для валютных ОВГЗ будут касаться исключительно купленных с апреля ценных бумаг.

Как сообщалось, в декабре 2019 года Национальный банк решил ввести новый пруденциальный норматив для украинских банков – коэффициент чистого стабильного финансирования или NSFR (англ. Net Stable Funding Ratio).

NSFR определяет минимальный уровень ликвидности банка на горизонте один год и рассчитывается как соотношение объема имеющегося стабильного финансирования к объему необходимого стабильного финансирования.