"Энергоатом" выставил на аукцион рекордный объем электроэнергии

Подразделение "Энергоатом-трейдинг" НАЭК "Энергоатом" в понедельник, 21 декабря, проведет аукцион по продаже по двухсторонним договорам рекордных 15,2 млн МВт-ч электроэнергии с периодом поставки с 1 января до 30 июня 2021 года.

Как сообщает пресс-служба "Энергоатом-трейдинга", начало аукциона на Украинской энергетической бирже (УЭБ) запланировано в 15:00.

Для продажи предложено 13,03 млн МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки, весь объем разбит на 3 тысячи лотов со стартовой ценой 1,4 тыс. грн за МВт-ч.

Кроме того, предложено 2,17 млн МВт-ч электроэнергии с графиком поставки с 0:00 до 7:00 со стартовой ценой 1 тыс. грн за МВт-ч, количество лотов – 1,5 тыс.

Как сообщалось, на минувших крупнейших аукционах "Энергоатома" наибольший объем электроэнергии выкупали компании "Синтез Ойл" из группы "Приват" Игоря Коломойского и партнеров и ДТЭК Рината Ахметова.



