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Нацбанк ужесточит требования к выдаче потребительских кредитов с 1 июля 2021 года

Нацбанк ужесточит требования к выдаче потребительских кредитов с 1 июля 2021 года

Национальный банк Украины (НБУ) планирует повысить вес риска для необеспеченных потребительских кредитов до 125% с 1 июля 2021 года.

Об этом говорится в отчете НБУ о финансовой стабильности за декабрь 2020 года, передает Интерфакс-Украина.

"Учитывая существующие риски сегмента, НБУ сохраняет намерения ввести повышенные веса риска для необеспеченных потребительских кредитов. Повышение весов риска произойдет поэтапно: до 125% с 1 июля 2021 года и до 150% с 1 января 2022 года", – сказано в отчете.

В документе отмечается, что такие изменения призваны увеличить устойчивость кредиторов к потенциальным кризисным явлениям, в частности стимулировать должный учет как преимуществ, так и рисков работы в этом сегменте.

Согласно проведенному НБУ анализу, запланированное повышение веса потребкредитов не приведет к нарушению требований к капиталу банков, поскольку финучреждения имеют достаточный запас прочности.

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Джерело:  Интерфакс-Украина


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