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Турция и Украина будут производить корветы на заводе "Океан" (обновлено)

Турция и Украина будут производить корветы на заводе

Судостроительный завод "Океан" заключил меморандум с Государственным оборонным концерном Турции о совместной деятельности по реализации проекта строительства кораблей класса корвет для ВМС Украины.

Об этом сообщает пресс-служба завода "Океан".

Производство кораблей будет осуществляться в исполнение Рамочной военного соглашения, подписанного в октябре 2020 во время встречи президентов Украины и Турции.

Судостроительный завод "Океан" избран и включен в корветной программу с учетом уникальных технических возможностей предприятия, наличия профессиональных кадров и текущей программы модернизации производственных активов.

Как сообщалось, 14 декабря Министерство обороны Украины заключило прямые внешнеэкономические сделки на товары военного назначения, подписав ряд соглашений с турецкими компаниями о передаче технологий на производство корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд Вооруженных Сил Украины. 

Как уточнили в пресс-службе Минобороны, речь идет о турецких корветах типа ADA. Сумма сделки, как и количество корветов, не разглашается. Это первая закупка Украины иностранных военных кораблей.

"По замыслу турецких военных моряков, целью проектирования корабля класса ADA было создание современного прибрежного боевого корабля с возможностями противолодочной борьбы и патрулирования в открытом море. Корвет построен по стелс-технологиям, что делает его малозаметным для выявления радиолокационными и инфракрасными средствами противника", – отмечается в сообщении.

Корветы ADA имеют полное водоизмещение чуть более 2400 тонн, максимальную скорость – 29 узлов, дальность плавания – 3 500 миль, автономность – 21 день. Экипаж составляет 106 человек.

На корабле устанавливается 8 противокорабельных ракет "Гарпун", торпедные аппараты для 324 мм Mk.32 или Mk.46, система защиты от торпед, артиллерийская установка 76-мм Oto Melara Super Rapid, а также зенитно-ракетное вооружение в виде RIM 116 ПУ Mk 49 RAM.

Кроме того, корабли этого проекту оснащены современной системой боевого управления, навигацией, радиолокационной станцией, гидролокатором для поиска и обнаружения подводных лодок, системой РЭБ и тому подобное. На борту корвета является ангар для размещения вертолета или беспилотного авиационного комплекса.

Турецкие корветы типа ADA строятся на военно-морской верфи в Стамбуле с 2005 года. В составе ВМС Турции уже успешно выполняют задачи четыре корвета этого проекта.

В Минобороны уточнили, что если в 2021 году состоится закладка первого корпуса корвета этого класса для нужд ВМС Украины, то уже в конце 2024 года флот может получить первый корабль типа ADA.
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забыли добавить..-завод ОКЕАН принадлежит рускому прихвостню Новинскому.
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21.12.2020 16:19 Відповісти
С каких пор
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21.12.2020 16:35 Відповісти
......".В декабре 2018 года целостный имущественный комплекс (ЦИК) признанного банкротом НСЗ"Океан" был продан на аукционе за 122,2 млн грн. ООО "Торговый дом "Аннона"". Формальным владельцем заводя является Игорь Волошин, племянник бывшего начальника Николаевского морского торгового порта Василия Капацыны.Василий Капацына - единственный владелец ООО "Судостроительный завод "Океан", которое управляет ЦИК предприятия. Капацына - давний партнер Новинского по проекту порта "Очаков".""
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21.12.2020 16:57 Відповісти
Николаевский бизнесмен, владелец судостроительного завода «Океан» Василий Капацына устроил экскурсию по предприятию, чтобы показать, как ведутся работы и опровергнуть заявления народного депутата Украины Анны Скороход о «распиле» оборудования на металл.

У нас все бизнесмены партнёры,когда речь идёт о прибылЯх.
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21.12.2020 17:16 Відповісти
20:00, 11 Июня, 2020
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21.12.2020 17:16 Відповісти
...""В сентябре 2019 года гендиректором завода стал Виктор Трубач. До этого он работал директором по маркетингу Smart Maritime Group народного депутата Украины Вадима Новинского....""...
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21.12.2020 17:18 Відповісти
Мне честно говоря по..й кто будет корветы строить,главное качественно.
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21.12.2020 17:29 Відповісти
Вадим Владиславович Новинский (настоящее имя Вадим Рудольфович Малхасян))- у нас все ходы записаны)))
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21.12.2020 17:24 Відповісти
4. «Океан» принадлежит Вадиму Новинскому
Это - один из самых распространенных мифов современного судостроения. Пришло время и его развеять.
Нет, «Океан» не принадлежит Вадиму Новинскому и никогда не принадлежал.
Кстати, я прекрасно понимаю, куда уходят корни этого мифа. В Николаеве SMART MARITIME GROUP Вадима Новинского владеет другим судостроительным заводом - верфью SMG, которую николаевцы знают как Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ).
К тому же, действительно, некоторое время в 2011-2012 годах «Океан» был под оперативным управлением топ-менеджеров, которые работали на Вадима Новинского. Но ни Вадим Новинский, ни любая из компаний, подконтрольных Вадиму Новинскому, ни отдельно его люди, - никогда не владели заводом «Океан».
https://nv.ua/biz/experts/zavod-okean-mify-vokrug-prodazhi-i-aresta-imushchestva-nikolaevskogo-zavoda-tochka-zreniya-mera-nikolaeva-50065793.html#:~:text=%C2%AB%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%C2%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%83%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83&text=%D0%9A%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%2C%20%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%2C%20%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0,%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20(%D0%A7%D0%A1%D0%97).
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21.12.2020 17:22 Відповісти
вы арменин?- ато почерк похож. ОКЕАН КАК ИВСЕ В ЭТОЙ СТРАНЕ(МИРЕ) пРИНАДЛЕЖИТ АРМЯНАМ .и точка.но не долго осталось..
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21.12.2020 17:26 Відповісти

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