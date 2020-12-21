Турция и Украина будут производить корветы на заводе "Океан" (обновлено)
Судостроительный завод "Океан" заключил меморандум с Государственным оборонным концерном Турции о совместной деятельности по реализации проекта строительства кораблей класса корвет для ВМС Украины.
Об этом сообщает пресс-служба завода "Океан".
Производство кораблей будет осуществляться в исполнение Рамочной военного соглашения, подписанного в октябре 2020 во время встречи президентов Украины и Турции.
Судостроительный завод "Океан" избран и включен в корветной программу с учетом уникальных технических возможностей предприятия, наличия профессиональных кадров и текущей программы модернизации производственных активов.
Как сообщалось, 14 декабря Министерство обороны Украины заключило прямые внешнеэкономические сделки на товары военного назначения, подписав ряд соглашений с турецкими компаниями о передаче технологий на производство корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд Вооруженных Сил Украины.
Как уточнили в пресс-службе Минобороны, речь идет о турецких корветах типа ADA. Сумма сделки, как и количество корветов, не разглашается. Это первая закупка Украины иностранных военных кораблей.
"По замыслу турецких военных моряков, целью проектирования корабля класса ADA было создание современного прибрежного боевого корабля с возможностями противолодочной борьбы и патрулирования в открытом море. Корвет построен по стелс-технологиям, что делает его малозаметным для выявления радиолокационными и инфракрасными средствами противника", – отмечается в сообщении.
Корветы ADA имеют полное водоизмещение чуть более 2400 тонн, максимальную скорость – 29 узлов, дальность плавания – 3 500 миль, автономность – 21 день. Экипаж составляет 106 человек.
На корабле устанавливается 8 противокорабельных ракет "Гарпун", торпедные аппараты для 324 мм Mk.32 или Mk.46, система защиты от торпед, артиллерийская установка 76-мм Oto Melara Super Rapid, а также зенитно-ракетное вооружение в виде RIM 116 ПУ Mk 49 RAM.
Кроме того, корабли этого проекту оснащены современной системой боевого управления, навигацией, радиолокационной станцией, гидролокатором для поиска и обнаружения подводных лодок, системой РЭБ и тому подобное. На борту корвета является ангар для размещения вертолета или беспилотного авиационного комплекса.
Турецкие корветы типа ADA строятся на военно-морской верфи в Стамбуле с 2005 года. В составе ВМС Турции уже успешно выполняют задачи четыре корвета этого проекта.
В Минобороны уточнили, что если в 2021 году состоится закладка первого корпуса корвета этого класса для нужд ВМС Украины, то уже в конце 2024 года флот может получить первый корабль типа ADA.
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У нас все бизнесмены партнёры,когда речь идёт о прибылЯх.
Это - один из самых распространенных мифов современного судостроения. Пришло время и его развеять.
Нет, «Океан» не принадлежит Вадиму Новинскому и никогда не принадлежал.
Кстати, я прекрасно понимаю, куда уходят корни этого мифа. В Николаеве SMART MARITIME GROUP Вадима Новинского владеет другим судостроительным заводом - верфью SMG, которую николаевцы знают как Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ).
К тому же, действительно, некоторое время в 2011-2012 годах «Океан» был под оперативным управлением топ-менеджеров, которые работали на Вадима Новинского. Но ни Вадим Новинский, ни любая из компаний, подконтрольных Вадиму Новинскому, ни отдельно его люди, - никогда не владели заводом «Океан».
https://nv.ua/biz/experts/zavod-okean-mify-vokrug-prodazhi-i-aresta-imushchestva-nikolaevskogo-zavoda-tochka-zreniya-mera-nikolaeva-50065793.html#:~:text=%C2%AB%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%C2%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%83%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83&text=%D0%9A%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%2C%20%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%2C%20%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0,%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20(%D0%A7%D0%A1%D0%97).