Из Минэкономики уволился первый заместитель министра

Кабинет министров на внеочередном закрытом заседании в понедельник, 21 декабря, уволил Юлию Свириденко с должности первого заместителя министра экономики по собственному желанию.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Юлия Свириденко была назначена на должность первого замминистра в июле 2020 года, до этого с сентября 2019 года занимала должность замминистра экономики по направлению промышленного развития.

В 2018 году она занимала должность первого замглавы Черниговской ОДА и несколько месяцев была и.о. главы ОДА, после чего с марта по сентябрь 2019 года возглавляла ООО "Сидко Украина", которое специализируется на производстве кормов для диких птиц и переработке органической продукции.



