Нацбанк анонсировал возобновление стресс-тестирования банков

Национальный банк Украины (НБУ) в 2021 году возобновит ежегодное стресс-тестирование банков и определится со сроками восстановления буфера капитала.

Об этом говорится в отчете НБУ о финансовой стабильности за декабрь 2020 года, передает Интерфакс-Украина.

Согласно документу, НБУ на протяжении первого полугодия 2021 года примет решение о графике формирования банками буферов капитала с учетом состояния банковской системы и макроэкономической ситуации, тогда как ранее центробанк анонсировал такое решение в первом квартале следующего года.

Как отмечается в отчете, буферы консервации капитала и системной важности были задекларированы в начале кризиса, что должно позволить использовать имеющийся дополнительный запас капитала для покрытия возможных убытков и нарастить кредитный портфель.

"Решение о сроках восстановления буферов будет принято только в 2021 году, учитывая состояние экономики после кризиса, и предусматривает длительный период их построения. Поэтому сейчас банки имеют возможность гибко использовать сформированный до кризиса ресурс собственного капитала", – сказано в документе.

Как сообщалось, в марте 2020 года для поддержки финансовой системы Национальный банк отложил проведение стресс-тестирования и выездные проверки банков. Также было отложено внедрение буферов капитала, в частности буфера консервации капитала и буфера системной важности.



