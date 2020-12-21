Региональная газовая компания запланировала более 150 экспериментов с водородом.

Об этом сообщил директор по стратегии развития РГК Станислав Казда.

Казда говорит, что в Европе и в Украине в ближайшие 3-5 лет придется использовать нынешние газовые сети для транспортировки водорода – чистого, или его смеси с природным газом.

Он отмечает, что РГК, после серии экспериментов с чистым водородом на своих полигонах четко понимает, что необходим редизайн газовой системы.

На будущее запланировано более 150 экспериментов. Испытания на полигонах продлятся до 2022 года. Результаты исследований станут основой для редизайна газовой системы под транспортировку водорода.

Напомним, что в конце февраля 2020 года Региональная газовая компания приступила к масштабному и уникальному проекту – тестовой транспортировке смеси водорода и природного газа на закрытых участках газораспределительной системы.

Результаты первых испытаний показали, что система, которая является герметичной при транспортировке природного газа, пропускает водород. Эти результаты дали некое представление о том, как в дальнейшем проводить модернизацию сетей.