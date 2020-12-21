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Регіональна газова компанія (143) водень (164) водневе пальне (114)

В ближайшие 3-5 лет Украина будет использовать газовые сети для транспортировки водорода

В ближайшие 3-5 лет Украина будет использовать газовые сети для транспортировки водорода

В Европе и в Украине, как ее неотъемлемой части, в ближайшие 3-5 лет придется использовать нынешние газовые сети для транспортировки водорода – чистого, или его смеси с природным газом.

Об этом рассказал директор по стратегии развития РГК Станислав Казда в комментарии БизнесЦензор. 

Казда отмечает, что РГК, после серии экспериментов с чистым водородом на своих полигонах четко понимает, что необходим редизайн газовой системы. Ведь молекула водорода в три раза меньше молекулы метана – и это предопределяет необходимость технических изменений систем транспортировки и распределения. Причем масштабных изменений.

"Мы ведем работу над стратегией подготовки газовых сетей для работы с транспортировки водорода. И на этом направлении будет тяжело двигаться вперед без внешней поддержки, без технической, технологической и инвестиционной экспертизы, которую аккумулируют такие объединения как European Clean Hydrogen Alliance, или Marcogaz, в которую также входит РГК. Поэтому, участие РГК в European Clean Hydrogen Alliance открывает дoступ к инфoрмации, к опыту, кoтoрый накоплен ведущими еврoпейскими кoмпаниями в водородной энергетике", – рассказал Казда.

Напомним, что в конце февраля 2020 года Региональная газовая компания приступила к масштабному и уникальному проекту – тестовой транспортировке смеси водорода и природного газа на закрытых участках газораспределительной системы.
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