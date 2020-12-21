Госбюджет на 2021 год передан на подпись Зеленскому

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал одобренный парламентом законопроект №4000 "О государственном бюджете Украины на 2021 год".

Как сообщается на странице соответствующего законопроекта №4000 на сайте Верховной Рады, законопроект передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому,.

Как сообщалось, на минувшей неделе Верховная Рада 290 голосами "за" приняла закон "О государственном бюджете на 2021 год". Как уточнили в Минфине, по сравнению с первым чтением доходы бюджета в доработанном законопроекте увеличены на 20,94 млрд грн – до 1092,08 млрд грн, расходы составят 1 347 млрд грн.

Согласно документу, в следующем году на развитие образования и науки планируется выделить 139,5 млрд грн, на медицину – 159,9 млрд грн, на социальную защиту населения - 315 млрд грн. На безопасность и оборону государства предусмотрели 267 млрд грн.

Вместе с тем, на борьбу с пандемией следующем году выделят 19,4 млрд грн, из которых 15,8 млрд грн - программа медицинских гарантий, 2,6 млрд грн - закупка вакцин, 1 млрд грн - предотвращение распространения COVID-19 в школах. Кроме того, планируется создание отдельного специального фонда для противодействия COVID-19.

Кроме того, запланировано повышение минимальной заработной платы с 1 января 2021 года до 6 тыс. грн и с 1 декабря 2021 года – до 6 тыс. 500 грн.