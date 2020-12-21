Все члены комитета НБУ поддержали сохранение учетной ставки на уровне 6%

9 членов из 10 Комитета по монетарной политике Национального банка Украины, присутствующих на обсуждении, поддержали решение о сохранении учетной ставки на уровне 6%.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.

"Участники дискуссии отметили, что такое решение является оптимальным в текущих условиях", - сообщает НБУ.

При этом при обсуждении прогнозной траектории учетной ставки мнения членов Комитета разделились. Большинство членов предположили повышение учетной ставки в 2021 году.

"По их мнению, инфляционная динамика в условиях оживления экономики в целом будет соответствовать базовому макроэкономическому сценарию. Поэтому Национальному банку придется несколько ужесточить монетарную политику в 2021 году для сдерживания инфляционного давления. Прогнозы этих членов КМП по учетной ставке на конец 2021 варьировались в диапазоне 6,5% -7,5%, но в целом ближе к верхней границе", - сообщает НБУ.

Несколько участников дискуссии считают, что выход экономики на траекторию устойчивого роста может оказаться сложным.

В общем все участники дискуссии согласились, что Национальный банк должен быть готов к смягчению монетарной политики во время следующих заседаний, если ситуация с пандемией будет развиваться по негативному сценарию.

По их мнению, траектория учетной ставки также ощутимо зависеть от реальных объемов фискальных стимулов в 2021 году.

Как сообщал БизнесЦензор, решение о сохранении учетной ставки на уровне 6% годовых было принято правлением Национального банка Украины на заседании по вопросам монетарной политики 10 декабря 2020.