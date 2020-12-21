Украина продлила пошлину на импорт стрелочных переводов из России еще на 5 лет

Украина еще на пять лет продлила срок действия 59,4%-ной антидемпинговой пошлины на импорт стрелочных переводов из России, введенной решением Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) в июле 2002 года.

Соответствующее решение МКМТ от 14 декабря опубликовано в газете "Урядовый курьер" 19 декабря и вступило в силу, передает Интерфакс-Украина.

Решение принято по результатам возбужденной 22 ноября 2019 года по требованию Днепропетровского стрелочного завода (ДнСЗ) процедуры пересмотра антидемпинговых мер в связи с окончанием срока их применения.

Согласно публикации, МКМТ установила, что за период пересмотра (с 1 января по 31 декабря 2019 г) стрелочные переводы из РФ не импортировались, и уровень применяемых мер был достаточным для предотвращения демпинга и ущерба национальному производителю.

В то же время в сообщении отмечается, что положение экспортеров и экономические условия не исключают вероятность возникновения новых видов демпинга, а прекращение применения ограничений ввоза стрелочных переводов из РФ вероятно приведет к возобновлению демпинга и ущербу украинскому производителю.

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Напомним, в 2014 году Украина продлила на пять лет действие 59,4% антидемпинговой пошлины на импорт стрелочных переводов из России, введенной решением МКМТ в июле 2002 года, на основании жалобы ДнСЗ.

В то же время в июле 2013 года по результатам промежуточного пересмотра антидемпинговых мер Украина снизила ставку антидемпинговой пошлины на импорт стрелочных переводов производства российского ООО "Муромская стрелочная компания" в 4,4 раза – до 13,44%.

Процедура пересмотра антидемпинговых мер была возбуждена по требованию ООО "Керченский стрелочный завод".

ДнСЗ выпускает различные типы стрелочных переводов для магистрального и промышленного транспорта, метрополитенов. Основная продукция – стрелочные переводы для скоростных и высокоскоростных магистральных путей со скоростью прохождения пассажирских поездов до 200 км/час.

По итогам 2019 года завод сократил чистую прибыль в 3,2 раза к 2018 году – до 138,5 млн грн, чистый доход сократился на 36% – до 969 млн грн.