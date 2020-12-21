"Укрэксимбанк" выделил Кропивницкому 70 миллионов на медицинскую инфраструктуру

Государственный Укрэксимбанк (Киев) предоставил кредитную линию на 70 млн грн сроком до пяти лет городу Кропивницкий на модернизацию медицинской инфраструктуры.

Кредитные средства будут использованы для осовременивания и капитального ремонта учреждений здравоохранения, образования, спорта и коммунального хозяйства, а также для ремонтно-строительных работ на улицах, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно заключению финуправления горсовета, 36 млн грн нужны для завершения реставрации терапевтического отделения, а более 23 млн грн – для приобретения медоборудования и инвентаря в новое отделение легочной терапии Центральной городской больницы.

Укрэксимбанк создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место (226,634 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.