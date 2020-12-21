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Налоговая милиция обнаружила схему уклонения от налогов на 2 миллиарда при импорте автомобилей

Налоговая милиция обнаружила схему уклонения от налогов на 2 миллиарда при импорте автомобилей

Государственная фискальная служба (ГФС) объявила о разоблачении масштабной схемы уклонения от уплаты налогов при импорте автомобилей из стран ЕС и США на 2 миллиарда гривен.

Как"В течение двух лет группа лиц, используя реквизиты подконтрольных предприятий-импортеров, организовала незаконную схему импорта автомобилей и автозапчастей по заниженной таможенной стоимости", - сообщает пресс-служба ГФС.

Злоумышленники реализовывали указанные автомобили физическим лицам за наличные, а документально оформляли разборку авто и продажу их запчастей "предприятиям-скрутчикам" для фиктивного формирования схемного налогового кредита.

По данным следствия, таким образом было реализовано более 130 тысяч транспортных средств. Благодаря этим действиям предприятия уклонились от уплаты налогов на сумму около 2 миллиардов гривен.

"Продолжается досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, то есть преступления, предусмотренного частью 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины", - сообщает ГФС.
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