Витренко подал декларацию на должность замминистра энергетики
Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, которому 17 декабря в Верховной Раде не хватило 40 голосов за назначение первым вице-премьером - министром энергетики Украины, подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики.
Согласно реестру НАПК, она была зарегистрирована в понедельник утром, сообщает Интерфакс-Украина.
Ранее 18 декабря два информированных источника подтвердили информацию, что после первого неудачного голосования в Раде рассматривается вопрос временного назначения Витренко и.о. министра энергетики.
Помимо того Витренко сообщил, что президент Владимир Зеленский и фракция монобольшинства "Слуга народа" намерены повторно внести его кандидатуру, поэтому экс-директор "Нафтогаза" готов побороться за место в правительстве и соответствующую поддержку.
Согласно декларации, в 2019 году Витренко заработал по основному месту работы в "Нафтогазе" 53,25 млн грн и еще 2,23 млн грн как глава набсовета "Укрнафты".
Ему также принадлежит компания AYA Securities (Киев).
Как сообщалось, на минувшей неделе Верховная Рада отказалась назначить Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. "За" проголосовали только 186 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах. Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допустил, что Верховная Рада может вернуться к этому вопросу в январе.
Перед голосованием НАК "Нафтогаз Украины" выплатил Витренко около 170 млн грн в виде облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) вместо предназначенной ему денежной премии за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.
По словам председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, именно информация о многомиллионных денежных бонусах, полученных Юрием Витренко от НАК "Нафтогаз Украина", стала основой причиной того, что депутаты не поддержали при голосовании его кандидатуру.
Напомним, Юрий Витранко до июля 2020 года занимал должность исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины".
Будь ласка, зачекайте...
https://timeze2019.blogspot.com/2020/12/blog-post_16.html Витренко. Каждый выбирает для себя.
"Каждый выбирает для себя
женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку -
каждый выбирает для себя."
Ю.Левитанский
Первое, что вспоминают о Витренко Юрии - это его мать Наталью Витренко, многолетнего лидера давно сошедшей с политической орбиты партии "прогрессивных социалистов". Старый пропагандистский трюк - когда нечего сказать об оппоненте, поговорим о чем нибудь другом, за уши притянутом к обсуждаемому вопросу.
Да, Наталья Михайловна имеет "странные" политические воззрения - она верит в равенство людей и социальную справедливость. Но согласитесь, люди верят и в более странные вещи. Например в то, что заплатив деньги можно получить прощение Бога. Что из этих двух смешнее?
Что бы там ни было, Наталья Михайловна имеет идеологические убеждения, что на фоне сплошного идеологического проституирования украинского политикума есть плюс.
То что в семье "прогресивного социалиста" вырос классический топ-менеджер капитализма - это плюс Юрию Витренко - это значит, что имеет свои убеждения, критическую форму мышления и живет своими пониманием в жизни. Не самая худшая черта характера на фоне толп чиновнических лизоблюдов.
Пункт второй. Вопрос "четырех миллионов долларов" приводящий в иссупление часть общества. Пора вспомнить, что прямое участие Витренко в судебном процессе против "Газпрома" было часть подписанного юридического соглашения между Витренко и "Нафтогазом". Это участие сэкономило стране 10-12 млн. долларов, которые могла страна потратить на ведение этого процесса другой стороной, без всяких гарантий успеха. Витренко же получал значительно меньше и только в случае победы в арбитраже. Он выиграл, платите.
Кстати говоря, даже получив эти деньги Витренко не станет самым богатым украинским чиновником. Но будет первым чиновником , кто стал миллионером защищая интересы государства, а не грабя государственный бюджет. Или именно это так и злит его оппонентов ?.
В лице г-на Витренко группа Баканов-Сытник-Уманский нашла для себя идеальную фигуру будущего премьера. Аполитичен, профессионален, удаленный от всех олигархических центров, несгибаем в вопросах принципиальных. Более того, его неприкрытая вражда с главой "Нафтогаза" Коболевым - ключ к решению бюджетного вопроса 2021 - изъятии со средств "Нафтогаза" абсолютно надуманной бюджетной суммы в 70 млрд. гривен, заложенной в бюджет. Именно под решение этого вопроса подает эта группа Зеленскому кандидатуру Витренко. Второй вопрос под решение которого заводят Витренко в Кабмин - надвигающийся судебный процесс с консорциумом инвесторов "зеленой энергетики", по объемам претензий не уступающий газпромовскому.
Да, приход Витренко на должность вице-премера, министра энергетики означает конец управлению энергетикой Ахметовым-Коломойским. Так просто они не сдадутся. У них остается Шмыгаль, остается управляемое НКРЭУ, остается "Энергоатом", остается нагибаемый в разные стороны Зеленский. Они еще поборются.
В этой борьбе все наши симпатии на стороне Юрия Витренко.
Идите, Юрия Юрьевич, поборитесь.
Когда ваши надежды на порядочность и профессионализм разлетятся вдребезги от столкновения с зеленской реальностью, мы запишем на свой счет еще одну просветленную душу.