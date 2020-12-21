Витренко подал декларацию на должность замминистра энергетики

Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, которому 17 декабря в Верховной Раде не хватило 40 голосов за назначение первым вице-премьером - министром энергетики Украины, подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики.

Согласно реестру НАПК, она была зарегистрирована в понедельник утром, сообщает Интерфакс-Украина.

Ранее 18 декабря два информированных источника подтвердили информацию, что после первого неудачного голосования в Раде рассматривается вопрос временного назначения Витренко и.о. министра энергетики.

Помимо того Витренко сообщил, что президент Владимир Зеленский и фракция монобольшинства "Слуга народа" намерены повторно внести его кандидатуру, поэтому экс-директор "Нафтогаза" готов побороться за место в правительстве и соответствующую поддержку.

Согласно декларации, в 2019 году Витренко заработал по основному месту работы в "Нафтогазе" 53,25 млн грн и еще 2,23 млн грн как глава набсовета "Укрнафты".

Ему также принадлежит компания AYA Securities (Киев).

Как сообщалось, на минувшей неделе Верховная Рада отказалась назначить Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. "За" проголосовали только 186 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах. Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допустил, что Верховная Рада может вернуться к этому вопросу в январе.

Перед голосованием НАК "Нафтогаз Украины" выплатил Витренко около 170 млн грн в виде облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) вместо предназначенной ему денежной премии за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

По словам председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, именно информация о многомиллионных денежных бонусах, полученных Юрием Витренко от НАК "Нафтогаз Украина", стала основой причиной того, что депутаты не поддержали при голосовании его кандидатуру.

Напомним, Юрий Витранко до июля 2020 года занимал должность исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины".