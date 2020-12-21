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Кабмин временно ограничит авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса

Кабмин временно ограничит авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса

Кабинет министров Украины намерен временно ограничить авиасообщение с Великобританией в связи с новым штаммом коронавируса, обнаруженном в этой стране.

"Кабмин планирует временно ограничить авиасообщение с Великобританией. В связи с новым штаммом коронавируса", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.

По словам собеседника, принятие соответствующего решения ожидается в понедельник, 21 декабря.

Как сообщал БизнесЦензор, все больше стран Евросоюза приостанавливают железнодорожное и авиационное сообщение с Британией из-за нового штамма коронавируса VUI-202012/01.

Джерело:  Интерфакс-Украина


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