Кабмин продлил сроки подачи заявок на выплату помощи предпринимателям

Кабинет министров Украины продлил до 31 декабря срок подачи заявок на выплату единовременной помощи в 8 тыс. грн для физических лиц-предпринимателей и наемных работников, деятельность которых может быть остановлена во время карантина.

Об этом в Facebook сообщил премьер Денис Шмыгаль.

"Чтобы этой программой смогла воспользоваться максимальное количество украинский, на этой неделе правительство поддержало решение продлить срок приема заявлений до 31 декабря 2020 года", - сообщил Шмыгаль.

Он сообщил, что на сегодня уже более 261 тыс. украинцев успешно оформили заявки через портал и приложения "Дія".

Как сообщал БизнесЦензор, Портал "Дія" работает с перебоями из-за высокой нагрузки на сервисы ввиду большого количества желающих подать заявления на получение выплат физлицам-предпринимателям и наемным сотрудникам на период усиленного карантина в январе 2021 года.

Минцифры напомнило, что заявления от ФЛП и наемных работников принимаются до 31 декабря 2020 года. Для получения услуги нужен только IBAN счета.

Как сообщалось, наемные сотрудники и ФЛП, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 по 31 декабря. Сделать это можно на портале "Дія" в личном кабинете или через приложение в разделе "Услуги". Средства будут автоматически начислены на личный гривневый счет после проверки данных.