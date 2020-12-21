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Кабмин продлил сроки подачи заявок на выплату помощи предпринимателям

Кабмин продлил сроки подачи заявок на выплату помощи предпринимателям

Кабинет министров Украины продлил до 31 декабря срок подачи заявок на выплату единовременной помощи в 8 тыс. грн для физических лиц-предпринимателей и наемных работников, деятельность которых может быть остановлена во время карантина.

Об этом в Facebook сообщил премьер Денис Шмыгаль.

"Чтобы этой программой смогла воспользоваться максимальное количество украинский, на этой неделе правительство поддержало решение продлить срок приема заявлений до 31 декабря 2020 года", - сообщил Шмыгаль.

Он сообщил, что на сегодня уже более 261 тыс. украинцев успешно оформили заявки через портал и приложения "Дія".

Как сообщал БизнесЦензор, Портал "Дія" работает с перебоями из-за высокой нагрузки на сервисы ввиду большого количества желающих подать заявления на получение выплат физлицам-предпринимателям и наемным сотрудникам на период усиленного карантина в январе 2021 года.

Минцифры напомнило, что заявления от ФЛП и наемных работников принимаются до 31 декабря 2020 года. Для получения услуги нужен только IBAN счета.

Как сообщалось, наемные сотрудники и ФЛП, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 по 31 декабря. Сделать это можно на портале "Дія" в личном кабинете или через приложение в разделе "Услуги". Средства будут автоматически начислены на личный гривневый счет после проверки данных.
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Кто эти законы пишет? Неужели непонятно, что крайний срок до 21 декабря был настолько мелок и жалок, как и президентство Зеленского?!
А амнистия обязательных платежей по ЕСВ спящим ФОПам до 18 августа? Почему вообще не отменить этот дебильный закон Порошенко?
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21.12.2020 13:40 Відповісти
А зачем тебе спящий ФОП? Закрой его - и спи спокойно, без своего спящего ФОП-а!
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21.12.2020 18:09 Відповісти
Кстати, один мой знакомый ЧПшник подал Заяву на выплату. И какой то хмырь ему перечислил ни с того ни с сего 1,5 грн на расчетный счет! Он в ауте. Теперь к нему будут и санкции и отмена выплаты, типа он работал! Интересно, это подстава такая со стороны государства что ли?
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21.12.2020 13:44 Відповісти
Твоему недолугому ЧПшнику надо было снимать эти деньги и уходить резко на пенсию в неизвестном направлении! Этих денег ему бы хватило минимум на 5 лет безбедной жизни!
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21.12.2020 18:10 Відповісти

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