Евросоюз отгораживается от Великобритании из-за мутации коронавируса

Все больше стран Евросоюза приостанавливают железнодорожное и авиационное сообщение с Британией из-за нового штамма коронавируса VUI-202012/01.

Появление нового штамма насторожило ВОЗ, эксперты которой находятся в постоянном контакте с британскими специалистами, сообщает ВВС.

За пределами Британии уже было выявлено более 10 случаев нового штамма - в Дании, Нидерландах, Австралии и Италии.

Среди стран, закрывших сообщение с Великобританией, также Франция, Германия, Австрия, страны Балтии, Швейцария и Турция. Израиль закрыл въезд в страну из Британии для всех, кроме израильтян.

Появление и быстрое распространение нового штамма коронавируса в Британии заставило власти менять планы на Рождество и Новый год и вводить новую, четвертую степень локдауна.

Однако как отмечают эксперты, ничего нового в мутации вирусов нет и нынешний штамм скорее всего возник у пациента с ослабленной иммунной системой, который не смог побороть этот вирус и вместо этого стал своего рода благоприятной средой для мутации.

Новый штамм действительно распространяется очень быстро, так что власти вынуждены держать ситуацию под контролем, чтобы не допустить перегрузки больниц.

Однако ничто не свидетельствует о том, что само заболевание протекает тяжелее, или что вероятность летального исхода выше. К тому же ожидается, что уже разработанные вакцины от коронавируса будут эффективны и против этой новой разновидности.