БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
599 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
117 0
карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3209)

В Украине за сутки обнаружено 6,5 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за сутки обнаружено 6,5 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за сутки обнаружили 6 545 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 по состоянию на утром 21 декабря 2020 года.

Об этом в Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализированы 1766 человек; умерли от коронавируса 80 человек, выздоровели 5 106 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 970 993 человека; выздоровели 586 268 человек; умерли от коронавируса 16 665 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях.
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 