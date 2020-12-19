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В Украине за сутки обнаружили почти 12 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за сутки обнаружили почти 12 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине по состоянию на утро 19 декабря зафиксировано 11 742 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также в Украине за сутки зафиксировано выздоровевших - 13 314 человек, смертельных случаев - 213 пациентов.4

"11 742 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 19 декабря 2020 года. В частности, заболели 547 детей и 481 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 865 человек; летальных случаев - 213; выздоровело - 13 314 человек", - сообщил Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Киеве (1364), Одесской (1161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях.
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