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Microsoft разрабатывает собственный процессор

Microsoft разрабатывает собственный процессор

Корпорация Microsoft работает над созданием собственных процессоров с архитектурой ARM для обслуживания серверов облачных сервисов.

Об этом сообщили источники агентства Bloomberg.

Microsoft решила разработать свой процессор, чтобы снизить зависимость от других компаний, в том числе от Intel.

Microsoft также рассматривает возможность создания собственных чипов для установки на устройствах линейки Surface. Агентство отмечает, что в случае успешного создания собственного чипа Microsoft последует примеру Apple, которая планирует к весне 2021 года разработать следующее поколение процессоров Mac, превосходящее по производительности чипы от Intel.

Ранее Microsoft разрабатывала процессоры совместно с другими компаниями. В ноябре стало известно, что Microsoft с AMD, Intel и Qualcomm разработали процессор безопасности Pluton для ПК на ОС Windows.

Джерело:  Bloomberg


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