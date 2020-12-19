Беларусь может ввести денежный сбор за выезд из страны

Власти Беларуси могут получить право вводить денежный сбор за пересечение границы при выезде из страны, сообщил глава Минфина Беларуси Юрий Селиверстов.

Об этом сообщает Белта.

Инициатива предусмотрена законопроектом "Об изменении Налогового кодекса", который палата представителей Белоруссии приняла в двух чтениях.

Согласно документу, областные Советы депутатов смогут вводить местный сбор в размере не более трех базовых величин (81 белорусской рубль, или около $32) за пересечение границы транспортными средствами массой не более 5 т.

В проекте закона отмечается, что количество пассажиров в машине не влияет на сумму сбора. От его выплаты предлагается освободить транспортные средства глав государств и правительств, дипломатов, лиц, следующих на похороны членов семьи и близких родственников, инвалидов и участников Великой отечественной войны, инвалидов I и II группы и их сопровождающих и других категорий граждан.

"Объектом взимания этого сбора будет транспортное средство, которое пересекает границу на выезд", — пояснил Селиверстов. Он заявил, что если изменения в кодекс одобрят, деньги направят на дезинфекцию пунктов пропуска и обеспечение их всем необходимым с учетом пандемии коронавируса.