Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых блоггеров в YouTube

Американский Forbes представил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров.

Первое место, как и годом ранее, занял Райан Каджи. Доход девятилетнего мальчика составил $29,5 млн, сообщает Forbes.

По данным Forbes, основную их часть принесли лицензионные сделки на более чем 5 тыс. продуктов бренда Ryan's World.

На второй строке оказался Джимми Дональдсон (Mr. Beast) с доходом $24 млн. "Его видео представляют собой смесь трюков и юмора: за последние 12 месяцев он заморозил себя во льду, 1000 раз прокатился на колесе обозрения и построил самую большую башню из Lego за всю историю", — отмечает Forbes.

Третью строку заняли создатели канала Dude Perfect $23 млн.

В топ-10 также вошли дуэт американских комиков Rhett and Link, блогеры Марк Фишбах (Markiplier), шестилетняя Анастасия Радзинская, Престон Арсемент, Стевин Джон (Blippi), Дэвид Добрик и Джефри Стар. По подсчетам Forbes, их совокупный доход с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 составил около $211 млн, что на 30% больше, чем в предыдущем году.