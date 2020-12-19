Госналоговая уверяет в полном возмещении НДС по заявкам в декабре

Общая сумма заявок на бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в декабре превышает 14 млрд грн, и она будет профинансирована вовремя, сообщил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"В декабре у нас полное понимание, что заявка в 14,1 млрд грн будет отдана плательщикам, чего не было в декабре 2019 года", - сказал Любченко в пятницу в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Он отметил, что по итогам 11 месяцев этого года заявки на бюджетное возмещение НДС составили 122,7 млрд, тогда как возмещено за это период 128 млрд грн.