Миссия МВФ возвращается в Украину (обновлено)

Миссия Международного валютного фонда начнет работу в Украине 21 декабря в рамках пересмотра действующей 18-месячной программы финансирования stand by объемом $5 млрд.

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте президента Владимира Зеленского.

"Приветствую решение МВФ с 21 по 23 декабря направить свою миссию в Украину. Из-за COVID-19 миссия будет общаться в режиме онлайн для пересмотра соглашения по программе stand by. Украина остается надежным партнером МВФ, ведь наше сотрудничество несет пользу украинскому народу", – говорится в сообщении Зеленского.

В свою очередь в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана отмечается, что после переговоров 21-23 декабря миссия планирует возобновить встречи по завершению новогодних праздников в январе 2021 года, передает Интерфакс-Украина.

"Учитывая обстоятельства пандемии COVID, миссия будет проводить дистанционное обсуждение с властями Украины последних актуально экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра", – отметил Люнгман.

Успешный пересмотр соглашения является основанием для предоставления очередного транша по программе.

Как сообщалось, ранее глава НБУ Кирилл Шевченко по итогам визита в Вашингтон отмечал, что МВФ направит миссию в Украину для рассмотрения очередного транша только после решения ряда вопросов, которые связаны с решением Конституционного Суда, принятием госбюджета на 2021 год и работой Национальногно банка.

Он не уточнил конкретных требований МВФ, допустив возможность принять миссию МВФ в Украине до конца этого года. Ранее Минфин и НБУ ожидали получить от МВФ минимум один транш на $700 млн до конца года, а Владимир Зеленский заявлял, что Украина все свои обязательства для этого уже выполнила.

Напомним, Украина в рамках 18-месячной программы финансирования stand by на SDR3,6 млрд ($5 млрд) взяла на себя обязательства внести изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные совместно с МВФ и Всемирным банком.

В частности, до конца ноября 2020 года Украина планировала ввести требования для устранения пробелов в отношении надежных практик корпоративного управления в контексте рекомендаций Базельского Комитета 2015 по корпоративному управлению для банков.

Помимо этого, предусматривалось создание условий для предоставления НБУ правовых полномочий по калибровке требований по капиталу и ликвидности на основе профиля риска банка, а также усиление требований по лицензированию и требований к акционерам банков