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Зеленський (2438) кредит (3229) МВФ (1730)

Миссия МВФ возвращается в Украину (обновлено)

Миссия МВФ возвращается в Украину (обновлено)

Миссия Международного валютного фонда начнет работу в Украине 21 декабря в рамках пересмотра действующей 18-месячной программы финансирования stand by объемом $5 млрд.

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте президента Владимира Зеленского.

"Приветствую решение МВФ с 21 по 23 декабря направить свою миссию в Украину. Из-за COVID-19 миссия будет общаться в режиме онлайн для пересмотра соглашения по программе stand by. Украина остается надежным партнером МВФ, ведь наше сотрудничество несет пользу украинскому народу", – говорится в сообщении Зеленского.

В свою очередь в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана отмечается, что после переговоров 21-23 декабря миссия планирует возобновить встречи по завершению новогодних праздников в январе 2021 года, передает Интерфакс-Украина.

"Учитывая обстоятельства пандемии COVID, миссия будет проводить дистанционное обсуждение с властями Украины последних актуально экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра", – отметил Люнгман.

Успешный пересмотр соглашения является основанием для предоставления очередного транша по программе.

Как сообщалось, ранее глава НБУ Кирилл Шевченко по итогам визита в Вашингтон отмечал, что МВФ направит миссию в Украину для рассмотрения очередного транша только после решения ряда вопросов, которые связаны с решением Конституционного Суда, принятием госбюджета на 2021 год и работой Национальногно банка.

Он не уточнил конкретных требований МВФ, допустив возможность принять миссию МВФ в Украине до конца этого года. Ранее Минфин и НБУ ожидали получить от МВФ минимум один транш на $700 млн до конца года, а Владимир Зеленский заявлял, что Украина все свои обязательства для этого уже выполнила.

Напомним, Украина в рамках 18-месячной программы финансирования stand by на SDR3,6 млрд ($5 млрд) взяла на себя обязательства внести изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные совместно с МВФ и Всемирным банком.

В частности, до конца ноября 2020 года Украина планировала ввести требования для устранения пробелов в отношении надежных практик корпоративного управления в контексте рекомендаций Базельского Комитета 2015 по корпоративному управлению для банков.

Помимо этого, предусматривалось создание условий для предоставления НБУ правовых полномочий по калибровке требований по капиталу и ликвидности на основе профиля риска банка, а также усиление требований по лицензированию и требований к акционерам банков

Автор: 

Джерело:  Twitter


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Топ коментарі
+6
товарисч посол медальон обронин
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18.12.2020 21:27
+5
Зеленовiрусна шобла - готова принимать с любой стороны, в любое количество раз в сутки, любого цвета и размера, как телка из немецких фильмов для взрослых ХХХ
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19.12.2020 15:47
+3
Зеленовiрусна шобла ,як безповiдальна по визначенню,готова брати любi позики,тому що сподiваэться,що не она буде iх повертати,а це буде робити багатостраждальний украiнський народ.З цих позик багато пiде на дороги,в результатi з'являться мультiмiлiонери-шляхобудiвники iменi Зеленського,який так i не збагнув ,що на будiвництвi дорiг можуть бути зловживанння.
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18.12.2020 20:19
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Зеленовiрусна шобла ,як безповiдальна по визначенню,готова брати любi позики,тому що сподiваэться,що не она буде iх повертати,а це буде робити багатостраждальний украiнський народ.З цих позик багато пiде на дороги,в результатi з'являться мультiмiлiонери-шляхобудiвники iменi Зеленського,який так i не збагнув ,що на будiвництвi дорiг можуть бути зловживанння.
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18.12.2020 20:19 Відповісти
Зеленовiрусна шобла - готова принимать с любой стороны, в любое количество раз в сутки, любого цвета и размера, как телка из немецких фильмов для взрослых ХХХ
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19.12.2020 15:47 Відповісти
товарисч посол медальон обронин
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18.12.2020 21:27 Відповісти
К СТЕНКЕ МИССИЮ КАК НАСТОЯЩИХ ВРАГОВ НАРОДА
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20.12.2020 23:09 Відповісти
Миссия возвращается, это не значит, что будут кредиты. Зеленский не выполнил главное - не перестал дружить с коломойским.
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19.12.2020 05:25 Відповісти
украину спасет лечебное голодание диета. Надо такую подачку, чтоб полного дефолта не было, а хрывня просела раза в полтора. От тогда до всех дойдет что к чему.
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19.12.2020 06:42 Відповісти
Валянок, Україна пишеться з великої, а українська грошова одиниця - гривня.
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21.12.2020 09:16 Відповісти
слабовато аргументировал
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21.12.2020 11:46 Відповісти
Це факти, що не потребують аргументації. Так само як є територія "расєя" з валютою "ржубль".
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21.12.2020 15:23 Відповісти
МВФовская няня. Пряники закончились, остались кнуты.
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19.12.2020 08:55 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform @tZEinform


.... МВФ не начинает работу. МВФ подводит черту под итогами работы 2020, выдает рекомендации и закрывает год. Возобновление, продолжение, пересмотр - это все вопросы 2021 года и новых переговоров.

https://twitter.com/tZEinform/status/1340131667093151747 5:07 дп · 19 груд. 2020 ·https://help.twitter.com/using-twitter/how-to-tweet#source-labels Twitter Web App
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19.12.2020 09:23 Відповісти
Миссия МВФ возвращается в Украину...

Мобильник что ли в гостинице забыли?
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19.12.2020 09:58 Відповісти
МВФ - денег нам не надо, их тратят на доплаты полицейским, за то что избивают народ
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19.12.2020 10:18 Відповісти
Зеленский готов принимать и спереди и сзади... Только вот ничего не будет, - пока Татаров на свободе=)
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19.12.2020 10:25 Відповісти
Сборище идиотов...
""Приветствую решение МВФ с 21 по 23 декабря направить свою миссию в Украину. Из-за COVID-19 миссия будет общаться в режиме онлайн для пересмотра соглашения по программе stand by."
Вашу мать, так миссию направят или общаться по скайпу?
Сборище идиотов!
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19.12.2020 10:26 Відповісти
Можна зрозуміти, що місія знову "пошле", але вже по скайпу.
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19.12.2020 17:17 Відповісти
Та ви шо,це ПЕРЕМОГА,це велика перемога,
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19.12.2020 11:40 Відповісти
Вернутся чтобы вставить еще один чопик в жопу Шмаркле.
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19.12.2020 12:46 Відповісти
Уточните пожалуйста - какую пользу МВФ несёт украинскому народу !?
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19.12.2020 15:03 Відповісти
например в 2009 бабЮля пустила 2 млрд$ МВФ на "юлинутысячу" перед выборами. быдлу понравилось. брать хорошо, отдавать не хочется....
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19.12.2020 16:02 Відповісти
І нафіг вони нам потрібні? Ти, зелень безтолкова, повчися краще в розумних дідуганів, як управляти країною, як піднімати економіку, а не лягати під закордонних бариг.
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19.12.2020 17:05 Відповісти
І нафіг вони нам потрібні? Ти, зелень безтолкова, повчися краще в розумних дідуганів, як управляти країною, як піднімати економіку, а не лягати під закордонних бариг.
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19.12.2020 17:06 Відповісти
А тем временем на конюшне навоз некому выгребать...
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19.12.2020 17:28 Відповісти
"Миссия МВФ возвращается в Украину". А МВФ про це знає?
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19.12.2020 22:21 Відповісти
нажаль...
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19.12.2020 23:42 Відповісти
Приїдуть, поздоровкаються, надають запотиличників та поїдуть...
Зате бубочка запише відосік, що зустрічався з МВФ - співпраця триває...
Лохторат продовжує ковтати сечу...
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20.12.2020 10:35 Відповісти
Порохоботы брызжут желчью.
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20.12.2020 12:38 Відповісти
Дивно. Ті, кого ти називаєш "порохоботами" завжди були за співпрацю з МВФ. А от ти і решта 73% обрали держзрадника тому, що він обіцяв послати МВФ. Ну як обіцяв... Він показав вам тупий серіал, де зіграв чесного президента (це була найскладніша його роль), який "показав місії МВФ йух" (цитата дубінського, за якого голосував ти і решта 73%).
Давай ще щось нашкрябай тут.
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21.12.2020 09:22 Відповісти
Какая миссия , уже праздники начинаются
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20.12.2020 18:59 Відповісти
Так вони і не сказали, чому їдуть до нас. А у них вже повний локдаун, а у нас на свята ще й погульбенити встигнуть))
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21.12.2020 09:17 Відповісти
Thanks for your helpful information. I have been struggling to find many questions about this issue. I will follow you! https://happywheels8.com happy wheels
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21.12.2020 06:21 Відповісти

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