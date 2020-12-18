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США ввели санкции против двух российских компаний

США ввели санкции против двух российских компаний

Министерство торговли США внесло в "черный список" российские компании "Космос комплект" и "Совтест комп".

Также под ограничения американских властей попало одно физлицо – гражданин РФ Ильяс Сабиров, передает РБК.

Сабиров является генеральным директором попавших под санкции компаний.

"Совтест комп" был зарегистрирован в 2000 году, в штате числится три сотрудника, находится компания в Москве. Ее деятельность связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая.

"Космос комплект" зарегистрировали в 2011 году, в компании пять учредителей, помимо Сабиров, в их числе Виктор Чалый, Борис Кожевников, а также Димитров Александр и Димитров Димитр.

"Космос комплект" специализируется на производстве частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов, компания уже ликвидирована.
По словам самого Сабирова, в августе российский МИД предупреждал его о возможных санкциях.

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Напугали, да санкции роССию только укрепляют.
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18.12.2020 20:35 Відповісти

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