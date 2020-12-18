Оптовые цены на сжиженный газ продолжают снижаться

Средняя стоимость сжиженного газа самовывозом в Украине за неделю (11-18 декабря) снизилась еще на 275 грн и составила 18 350 грн за тонну.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", пишет encorr.

Так, 18 декабря стоимость автогаза в Киевской области с ГНС составляла 17 900-18 100 грн за тонну, что на 200-300 грн ниже цен в конце прошлой недели.

В Харьковской области стоимость газа снизилась на 400-500 грн, по сравнению с прошлой пятницей, и составила 17 800-18 200 грн/т.

Цены на сжиженный газ в Полтавской области находятся в диапазоне 17 700-18 100 грн/т.

В Одессе "Укртатнафта", по словам участников рынка, реализует ресурс по 18 700 грн/т, что ниже установленной цены в прайсе на 300 грн.

Несмотря на устойчивую тенденцию к снижению, во Львовской области на Радехове и Заворичах цены СУГ выросли на 300 грн – до 19 000 грн/т. По такой же цене предлагают газ и в Ивано-Франковской области (Братковцы). При этом "Укрспецтрансгаз" с Долины торговал еще на 300 грн дороже – по 19 300 грн/т.