Нацбанк выдал пяти банкам кредиты рефинансирования на 9,3 миллиарда

Национальный банк Украины (НБУ) по итогам тендера 18 декабря удовлетворил заявки 5 банков на получение рефинансирования сроком до 84 дней на общую сумму 9,27 млрд грн под 6% годовых.

Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков.

Таким образом, начиная с 30 апреля 2020 года Нацбанк провел 31 аукцион по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 45,88 млрд грн.

Как сообщалось, неделей ранее, 11 декабря, Национальный банк удовлетворил заявки 11 банков на получение рефинансирования сроком до 5 лет на общую сумму 11,01 млрд грн под 6% годовых. Таким образом с мая НБУ выдал долгосрочные кредиты рефинансирования на общую сумму 48,53 млрд грн.

Кроме того, НБУ предоставил одному банку краткосрочный кредит рефинансирования на срок до 84 дней на сумму 87,9 млн грн под 6% годовых.

Напомним, с 27 апреля Национальный банк увеличил срочность основных операций по регулированию ликвидности банков, в частности, операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах с 30 до 90 дней.