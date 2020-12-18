Работодатели подали заявок на помощь из-за локдауна на 330 миллионов, – Петрашко

По состоянию на 18 декабря на помощь в 8 тыс. грн, которая реализуется через "Дію", уже подано 252 тыс. заявок. На помощь работодателям в 8 тыс. грн, которая реализуется через центры занятости, работодателями подано 3 763 пакета документов для оказания помощи 73 626 работникам. Прогнозируемая сумма помощи по последней, согласно расчетам работодателей, составляет более 327 млн ​​грн.

Такие цифры озвучил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, передает пресс-служба Минэкономики.

"Цифры за пять дней со старта программ свидетельствуют, что есть огромный спрос. Подача документов была максимально упрощена, а сумма компенсаций абсолютно достойной, если учитывать двухнедельный карантин и уровень минимальной заработной платы", – прокомментировал министр.

Он отметил, что заявки на все программы можно подавать в электронной форме, поэтому на выходных их прием продолжается.

"Так, например, с помощью для своих работников уже подали заявки такие предприятия, как "Укрзализныця", "Турбоатом" (Харьков), областные отделения "Укравтодора", авиационная компания "Роза ветров" (Киев), кондитерская фабрика "Харьковчанка", "Славянский завод высоковольтных изоляторов" (Донецкая область)", – добавил Петрашко.

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Как сообщалось, 14 декабря Кабинет министров через портал "Дія" начал собирать заявки на получение 8 тыс. грн одноразовой помощи от государства от наемных сотрудников и физлиц-предпринимателей, деятельность которых будет запрещена в период усиленного карантина в январе.

Кроме того, работодатели, которые сократили или могут сократить рабочее время работников через карантин, с 14 декабря также могут подать заявление на получение единовременной материальной помощи. Для этого до 21 декабря необходимо обратиться в центр занятости по своему месту пребывания и предоставить необходимые документы.

Напомним, Кабинет министров решил ужесточить карантинные ограничения с 8 по 24 января, запретив работу ресторанов (кроме доставки и работы "на вынос"), кинотеатров, спортзалов, ТРЦ, магазинов непродовольственных товаров и заведений образования (кроме детсадов). Общественный транспорт продолжит работать.

Ранее Верховная Рада прияла инициированные президентом законы о выплате помощи в размере 8 000 грн гражданам, которые потеряют работу в случае введения локдауна, а также о списании налогового долга для физлиц-предпринимателей на сумму до 3,06 тыс. грн.